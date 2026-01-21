Η αναφορά έγινε μετά από καταγγελία καταναλωτή.

Η Γερμανία εξέδωσε προειδοποίηση για την παρουσία ξένου αντικειμένου σε φέτα ελληνικής προέλευσης κάνοντας και την σχετική καταχώρηση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF). Η ειδοποίηση βασίστηκε σε καταγγελία καταναλωτή και χαρακτηρίστηκε σοβαρή από τις αρχές. Το προϊόν, κατηγορίας γαλακτοκομικά, δεν έχει διανεμηθεί στη Γερμανία και οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για παρακολούθηση και έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή συμπτώματα σε καταναλωτές. Η δειγματοληψία που έλαβε χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2026 επιβεβαίωσε την παρουσία ξένου σώματος στο προϊόν, ενώ οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν το περιστατικό.

Η ανακοίνωση μέσω RASFF