Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιούνταν έρευνες, αλλά δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω. Αρκέστηκε να αναφέρει πως «η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία».

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε καταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο την Τετάρτη σε μια υπόθεση που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος, δήλωσαν οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, έχουν εμφανιστεί παραλείψεις σε υπόθεση που αφορά σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, οδηγώντας σε έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές, πρόστιμα και αστυνομικές εφόδους.

Οι εισαγγελείς ερευνούν άτομα και τραπεζικούς υπαλλήλους, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους. «Στο παρελθόν, η Deutsche Bank διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες, κατά τη διάρκεια περαιτέρω ερευνών, είναι ύποπτες ότι χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», πρόσθεσαν οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης.

Πληροφορίες από γερμανικά Μέσα αναφέρουν ότι η υπόθεση ενδέχεται να αφορά στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις.

Ωστόσο, οι μετοχές της σημείωσαν πτώση 3,2% στις πρώτες απογευματινές συναλλαγές. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν περαιτέρω το ιστορικό των επιχειρηματικών σχέσεων, τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Deutsche Bank ή το πεδίο εφαρμογής τους, ή τις ίδιες τις εταιρείες.

Με πληροφορίες του Reuters