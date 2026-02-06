Εθελοντές και φορείς καταγράφουν σοβαρά κενά στη φροντίδα των αδέσποτων στη Θεσσαλονίκη.

Σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στη Θεσσαλονίκη διαπίστωσε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας-Θράκης «Εσαεί εν Ροή», σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών από διάφορες χώρες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Skyrthalia vol. II – Pawsitive Parks, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την υποστήριξη των άστεγων ζώων.

Τον Δεκέμβριο του 2025, 16 εθελοντές από χώρες όπως η Σερβία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Κίνα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία περιηγήθηκαν σε γειτονιές της πόλης, εντόπισαν αδέσποτα ζώα, συνομίλησαν με τοπικούς φορείς και κτηνιάτρους, φωτογράφισαν τα ζώα και διοργάνωσαν ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία και δημόσιους χώρους.

Υποχρηματοδότηση και περιορισμένη κτηνιατρική φροντίδα

Η έρευνα δείχνει ότι πολλά αδέσποτα εμφανίζουν τραυματισμούς, χρόνιες ασθένειες, υψηλή παρουσία παρασίτων και ανεξέλεγκτους αναπαραγωγικούς κύκλους. Τα υπάρχοντα δημοτικά και ιδιωτικά κτηνιατρεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες λόγω κόστους και περιορισμένης πρόσβασης, ενώ η άνιση χρηματοδότηση μεταξύ δήμων επιδεινώνει την κατάσταση.

Η καθημερινή παρατήρηση αποκαλύπτει χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, χρόνια κατάγματα και σοβαρές λοιμώξεις, υπογραμμίζοντας τα κενά στην κτηνιατρική υποστήριξη. Παρά τα εθνικά προγράμματα όπως το «Άργος», η εφαρμογή τους σε επίπεδο δήμου παραμένει πρόκληση. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο Θεσσαλονίκης διαθέτει δυνατότητες, αλλά χρειάζεται ενίσχυση για να καλύψει αποτελεσματικά την πόλη.

Δεν αρκεί μόνο ο εθελοντισμός

Η υπερβολική εξάρτηση από εθελοντές οδηγεί σε εξουθένωση και περιορισμένη κάλυψη αναγκών, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά μέσα μεταφοράς, χρήματα ή χρόνος για την επείγουσα φροντίδα των ζώων. Η υψηλού κόστους θεραπεία συχνά καθορίζεται από την οικονομική δυνατότητα των εθελοντών και όχι από τις ανάγκες των ζώων, αφήνοντας πολλές σοβαρές περιπτώσεις χωρίς θεραπεία.

Η φτωχή διατροφή των αδέσποτων, όπως ξηρά τροφή, ψωμί ή υπολείμματα, επηρεάζει την υγεία τους, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό και αυξάνει την ανάγκη για κτηνιατρική παρέμβαση.

Οι εθελοντές προτείνουν τη δημιουργία ειδικού ταμείου για επείγουσες κτηνιατρικές υπηρεσίες, που να καλύπτει τραυματισμούς, λοιμώξεις, επείγουσες στειρώσεις και θεραπείες παρασίτων, καθώς και τη λειτουργία κινητών Κτηνιατρικών Μονάδων για άμεση φροντίδα των ζώων στον χώρο τους.

Επιπλέον, προτείνεται συνεργασία με κτηνιατρικές σχολές, εκστρατείες ενημέρωσης και εμβολιασμούς για την πρόληψη ασθενειών. Όπως τονίζουν οι εθελοντές, η συντονισμένη δράση, η ενίσχυση της νομικής εφαρμογής και η υποστήριξη από τους δήμους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Green Friday» και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για τα αδέσποτα, ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Εσαεί εν Ροή», διοργανώνουν σήμερα εκδήλωση «Green Friday» στον αύλειο χώρο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας (Βίλα Μορντώχ – Βασ. Όλγας 162).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια, θα κοπεί η βασιλόπιτα και θα δοθούν δώρα στους τυχερούς, ενώ θα πραγματοποιηθούν δράσεις οικολογικής και φιλοζωικής ευαισθητοποίησης, καθώς και σεμινάριο πρώτων βοηθειών για ζώα.