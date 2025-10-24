Όσα εξομολογήθηκε ο Κρητικός λυράρης για την συμμετοχή του στη «Γη της Ελιάς» και την προσωπική του ζωή.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός Κρητικός λυράρης, Μανώλης Κοντάρος, στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, όπου και μίλησε για τις σκέψεις του, την απώλεια του πατέρα του, το ατύχημα αλλά και τη συμμετοχή του στη «Γη της Ελιάς».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο λυράρης, θα εμφανιστεί στο σημερινό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του Mega, ενώ αποκαλύπτει το πώς προέκυψε η συμμετοχή του.

Όσα αποκάλυψε ο Μανώλης Κονταρός για τη ζωή του και τη «Γη της Ελιάς»

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής – λυράρης σημείωσε πως δέχτηκε την πρόταση για τη συμμετοχή του στη σειρά με ιδιαίτερη χαρά: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή μου στη σειρά. Προέκυψε μετά από την παρέα που κάναμε στην Κρήτη με τον Κούλλη Νικολάου, μου είπε ότι ήθελε να συμμετέχω και το δέχτηκα με πολλή χαρά. Οι τηελεθεατές, ούτε φαντάζονται ποιανού γάμος είναι αυτός».

Σε αυτό το σημείο, προβλήθηκαν ορισμένα από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων στη σειρά που εκφράζουν τη χαρά τους για τη συνεργασία τους.

Αναφορικά με τυχόν σχόλια που έχουν ακουστεί προς το πρόσωπό του, ο Μανώλης Κονταρός, δεν έκρυψε πως αισθάνθηκε αδικημένος: «Έχω ακούσει να λένε πολλά πίσω από την πλάτη μου, που δεν με τιμούν σαν άνθρωπο γιατί δεν ισχύουν. Τολμώ να πω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είχα ποτέ μου έπαρση, στα μάτια άλλων ίσως να είχα, αλλά αν γύριζα το χρόνο πίσω τα ίδια λάθη θα είχα κάνει».

«Έκανα κι άλλες δουλειές εκτός του τραγουδιού, κι αυτό ήταν ίσως το πιο τραγικό λάθος που έκανα, γιατί μου αποσπούσε πολύ χρόνο και δεν ασχολιόμουν με αυτό που αγαπώ και τελικά δεν με πρόδωσε ποτέ», σημείωσε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στη μουσική, το τραγούδι και τη λύρα.

Με αφορμή την ερώτηση της δημοσιογράφου, ο Μανώλης Κονταρός, μίλησε για την απώλεια του πατέρα του και το ατύχημα που είχε: «Η απώλεια του πατέρα μου πριν από πέντε χρόνια με έκανε να λυγίσω. Δεν μου έχει φύγει μέρα απ’ το μυαλό μου, δεν το έχω ξεπεράσει».

«Όταν είχα πάθει το ατύχημα, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Όταν ξαναβγήκα στη δουλειά, σε κάποιους δεν άρεσε. Όταν μερακλώσω στο γλέντι πάνω λέω μαντινάδες «Πού είναι αυτοί που λέγανε πως δεν τα καταφέρνω, πείτε τους πως εγύρισα κι εδώ τους περιμένω». Δύο χρόνια μετά το ατύχημα σηκωνόμουν όρθιος και περπατούσα με μία πατερίτσα. Μετά σταμάτησα τις φυσικοθεραπείες και τη γυμναστική και κατόρθωσα – γιατί περί κατορθώματος πρόκειται – να ξαναπερπατήσω μετά από τέτοιο ατύχημα και να ξανακάτσω στο καροτσάκι».

«Τώρα προσπαθώ πάλι να σηκώνομαι με το «Π», θέλω να πιστεύω ότι θα κάνω τα ζάλα μου. Οι γιατροί μου είπαν να απομονωθώ κάποιους μήνες ή να μπω σε κάποιο κέντρο. Δεν μπορώ να σταματήσω τη δουλειά όμως. Κάνω όμως κάθε μέρα και γυμναστική και σιγά – σιγά ό,τι μπορέσω…» σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας για την εξέλιξη της ζωής του μετά το ατύχημα.