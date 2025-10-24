Όσα εξομολογήθηκαν για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου.

Καλεσμένοι στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Βέρα Μακρομαρίδου και ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, οι οποίοι παίζουν στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Το ζευγάρι, το οποίο παίζει μαζί αλλά σε διαφορετικές ιστορίες στην σειρά του Alpha, μίλησε για τους ρόλους που υποδύονται αλλά και για την προσωπική του ζωή καθώς περιμένουν σύντομα το πρώτο τους παιδάκι.

Η Βέρα Μακρομαρίδου, που υποδύεται την Καίτη, την μοδίστρα της Μελισσάνθης, αποκάλυψε για το ρόλο της: «Η Καίτη καταλήγει να είναι πολύ έμπιστη φίλη της Μελισσάνθης, δενόμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της σειράς και καταλαβαίνω τι υπάρχει στη ζωή της και την βοηθάω. Έχω διαβάσει και το βιβλίο και η ιστορία της Μελισσάνθης ήταν από τις ιστορίες που μου άρεσαν πολύ. Νομίζω ότι και η παράλληλη σχέση, με τον Άγγελο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον».

Σχετικά με τον λόγο που είπε το «ναι» στη σειρά, η ταλαντούχα ηθοποιός αποκάλυψε: «Με γοήτευσε πολύ η εποχή, την κυνηγούσα πολύ, ήθελα να παίξω σε σειρά εποχής και ήθελα να είναι κάτι διαφορετικό από τον «Σασμό». Με γοήτευσαν φυσικά οι 5 αδερφές, που η καθεμιά τους είχε κάτι και γενικά δεν υπήρχε περίπτωση να πω «όχι» σε κάτι τέτοιο.

Στη συνέχεια μίλησε για τον ρόλο του ο Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, που ενσαρκώνει τον Πασχάλη, μέλος του θιάσου που βρίσκεται και η Πολυξένη: «Ο Πασχάλης μύρισε φρέσκο κρέας όταν ήρθε η Πολυξένη στο θίασο. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε στα μπουλούκια καθώς ήταν και η μαμά του «μπουλουξού». Ζει αυτή τη ζωή στο 100% και βλέποντας την Πολυξένη να έρχεται στο θίασο, ενθουσιάζεται. Δεν του προκύπτει κάτι με την Πολυξένη αλλά μένει μέχρι το τέλος στην ιστορία της και γίνεται έμπιστος φίλος της».

To αγαπημένο ζευγάρι αποκάλυψε ότι δεν έχουν καμία κοινή σκηνή στη σειρά και ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων συναντήθηκαν «σε μισό μόλις γύρισμα».

Ακόμα μίλησαν για την γνωριμία τους, το γάμο τους και την εγκυμοσύνη της Βέρας.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Δείτε εδώ το trailer:

