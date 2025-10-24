«Πόρτο Λεόνε» Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Ένα λάθος της Αγγελικής μπορεί να αποβεί μοιραίο!

Έρχονται τα νέα επεισόδια της σειράς «Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha.

Ο Ζήσης αποκαλύπτει στον Γιάµαρη ένα στοιχείο για τη βραδιά της δολοφονίας του Στράτου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην µέχρι τώρα έρευνά του.

Ο Γιάμαρης λυγίζει µπροστά στην Γαλήνη, µε την ατµόσφαιρα µεταξύ τους να ηλεκτρίζεται.

Η Αγγελική, πολύ γρήγορα, κάνει ένα λάθος στο γραφείο που φαίνεται πως θα της στοιχίσει και η Λένα, λίγο πριν τη δει ο γυναικολόγος, εκφράζει όσα αισθάνεται στον παππού της.

«Πόρτο Λεόνε»: Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 11

Το χτύπηµα που δέχτηκε ο Καπετανάκος από τους ανθρώπους του Κονταρά µεταφέρει σύσσωµο το προσωπικό του Πόρτο Λεόνε στο νοσοκοµείο, όπου περιµένουν να µάθουν εάν το αφεντικό τους θα καταφέρει να ζήσει.

Ένα τηλεφώνηµα της Ξένης στον Βούλγαρη, θα αναγκάσει τη Λένα να μιλήσει στον Χρόνη σχετικά µε το τι κρύβεται πίσω από τα δώρα που στέλνει στο µωρό.

Η Γαλήνη µαθαίνει κάτι για την καινούργια γραµµατέα, Αγγελική, που την βάζει σε υποψίες για το ποια είναι η πραγµατική της σχέση µε την Αλεξάνδρα, ενώ η εταιρία δέχεται µια επίθεση από τον µαινόµενο Ταλιούρη.

Επεισόδιο 12

Ο Καπετανάκος µαθαίνει για την συµφωνία που έχει κάνει η Αλεξάνδρα µε τον Βούλγαρη, ενώ ο Γιάμαρης λυγίζει µπροστά στην Γαλήνη, µε την ατµόσφαιρα µεταξύ τους να ηλεκτρίζεται.

Η Γαλήνη προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη του Γιάμαρη ότι υπάρχει µάρτυρας που είδε τον Γρηγόρη το βράδυ του φονικού να είναι µαζί µε τον Στράτο.

Ο Χρόνης παρακολουθεί τη Λένα στις µυστικές της συναντήσεις στην Τρούµπα και ο Ανδρέας βιώνει μια χαρά που δεν μοιάζει να μπορεί να την μοιραστεί με τον πατέρα του.

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!