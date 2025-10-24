«Να μ’ αγαπάς», καινούργιο επεισόδιο απόψε στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς» - όσα θα δούμε απόψε, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 20:00.

Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο…

Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο και η Άννα της ζητά συγγνώμη συντετριμμένη. Ο Ορφέας εντοπίζει τον Μπέκο που ομολογεί πως ο Χάρης τον έβαλε να του χαλάσει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=zHaDzssRUJs}

Ο Άγγελος κινείται για να καταστρέψει οικονομικά τον Θεόφιλο, ενώ η Νικαίτη λέει στη Ζωή ότι τα δίδυμα θα τις καταστρέψουν.

Ο Χάρης προσπαθεί να προσεγγίσει τον Ορφέα για να αναλάβει περισσότερες ευθύνες στο ξενοδοχείο. Ο Ορφέας είναι επιφυλακτικός…

