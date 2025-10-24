«Γιατί ρε πατέρα»- Νέο επεισόδιο Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

«Γιατί ρε πατέρα;» - Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο

Το σχέδιο διάσωσης της Βιβής είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει προκαλέσει ένταση σε όλους, καθώς το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ένα:

Πώς θα μπουν στο σπίτι του Μιχαήλου.

Η λύση βρίσκεται τελικά, μετά από αρκετή σκέψη, και φέρνει μαζί της νέες και απρόσμενες γνωριμίες.

Η Τίνα, γειτόνισσα του Μιχαήλου, βρίσκει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Φώντα.

Όλα πηγαίνουν άψογα και σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που μία πτώση από μπαλκόνι και τα κομμένα φρένα ενός αυτοκινήτου θα κάνουν την απόλυτη ανατροπή.

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»- Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου - Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1