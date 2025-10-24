Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στη Σαμοθράκη Αύριο Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 20:45 με τον Άκη Πετρετζίκη.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια.

Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από τη Σαμοθράκη, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 20:45. Η Σαμοθράκη είναι από εκείνους τους τόπους που ζεις με όλες σου τις αισθήσεις. Ένα νησί αυθεντικό, ανεπιτήδευτο και φυσικά συνδεδεμένο με τη φύση.

Ο Άκης Πετρετζίκης, στο νέο επεισόδιο του «Akis’ Food Tour», στήνει τη σκηνή του στους Βαράδες, το επίσημο camping του νησιού, και ξεκινά μια εμπειρία γεμάτη φαγητό, ιστορίες και δράση.

«Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη

Η πρώτη γνωριμία με τον τόπο γίνεται στο καφενείο των Θερμών – το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους ντόπιους. Ο Άκης πίνει ελληνικό καφέ και μαθαίνει όσα δεν γράφει κανένας ταξιδιωτικός οδηγός: πού να πάει, ποιους να συναντήσει και φυσικά, τι να δοκιμάσει.

Από εκεί, παίρνει τον δρόμο για την Παναγία Κρημνιώτισσα, το μικρό εκκλησάκι σκαρφαλωμένο στον βράχο. Στους πρόποδες τον περιμένει η Κωνσταντίνα, που του μαγειρεύει ομελέτα με κατσίκι και λιωτό – δηλαδή γίδα στιφάδο, μια από τις σπεσιαλιτέ του νησιού. Άλλωστε, τα κατσίκια της Σαμοθράκης, λένε, «πίνουν θαλασσινό νερό» – και η γεύση τους δεν συγκρίνεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επόμενη στάση είναι στην Καμαριώτισσα. Εκεί, ο Σάββας τον κεράσει το περίφημο «Ανώνυμο» και χασλμαμά – έναν παλιό, παραδοσιακό χαλβά. Πάνω στην κουβέντα, του μιλά για τον αδερφό του, τον Δημήτρη, γνωστό και ως «ο Ψαράς».

Ο Άκης τον βρίσκει στην αυλή του μαγαζιού του. Ψήνουν και τρώνε μαζί τα ψάρια της ημέρας. Το επόμενο ξημέρωμα ο Άκης συναντιέται με τον τσομπάνη Γιάννη Τσαούση. Αρμέγουν μαζί τα κατσίκια και μεταφέρουν το φρέσκο γάλα στο μοναδικό τυροκομείο του νησιού. Εκεί τους περιμένει ο Παναγιώτης Παπανικολάου, ο μοναδικός τυροκόμος του νησιού, που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ντόπιο γάλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=QzsDalPFCKE}

Αργότερα στη Χώρα, ο Άκης γνωρίζει τον Άλεξ – νέο μάγειρα με βάση το Βερολίνο – και μαγειρεύουν μαζί στο μαγαζί «Στενάκι». Από εκεί, επιστρέφει στα Θέρμα για να γνωρίσει τον Νίκο Ζάκατα, που φτιάχνει βραβευμένα παστέλια σε πάνω από 60 διαφορετικές εκδοχές – με σπιρουλίνα, ξηρούς καρπούς, αφυδατωμένα φρούτα και φυσικά ντόπιο μέλι.

Το ταξίδι συνεχίζεται στις βάθρες του Φονιά. Ο Άκης ακολουθεί τον Σαράντο Φωτεινού – πυροσβέστη, διασώστη και canyoning guide – που τον καθοδηγεί σε μια εντυπωσιακή κατάβαση.

Το επεισόδιο κλείνει στην Άνω Μεριά, στις διάσημες Καρυδιές. Η Τζένη, μαγείρισσα της οικογενειακής ταβέρνας, υποδέχεται τον Άκη στην κουζίνα της. Μαζί φτιάχνουν κατσικάκι με κυδώνι και την τσιγαριστή φασολάδα για την οποία φημίζεται η ταβέρνα – ένα πιάτο γεμάτο βάθος και νοστιμιά, σε ένα σημείο που μοιάζει χαμένο στον χάρτη, αλλά για τους μυημένους είναι σταθερός προορισμός.

Το «Akis’ Food Tour» στη Σαμοθράκη είναι ένα ταξίδι σε γεύσεις, ιστορίες και τοπία που σου μένουν. Από την πρώτη μπουκιά μέχρι την τελευταία βουτιά, είναι μια εμπειρία που δεν χάνεται.

Μην το χάσετε!

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία!

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.

«Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη – Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 20:45. Το πιο γευστικό tour συνεχίζεται στον Alpha!