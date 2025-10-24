«Υγεία πάνω από όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου στις 13:00 στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

«Υγεία πάνω από όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου στον ΑΝΤ1

Όσα θα δούμε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 13:30

• Πρωτοποριακή μελέτη για τον προδιαβήτη έδειξε ότι μπορεί να αναστραφεί χωρίς απώλεια βάρους. Τι πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητα μας;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Ξεχνάμε πράγματα και θεωρούμε ότι το μυαλό μας δεν είναι όπως παλιά… Πότε αυτό είναι παθολογικό;

• Εξειδικευμένη νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μας δείχνει live στο στούντιο τη σωστή αυτοεξέταση μαστού, που σώζει ζωές.

Όσα θα δούμε το Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 13:30

• Μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι και ρόκα αποδεικνύονται, σύμφωνα με πρόσφατη μεγάλη μελέτη, ότι μας προστατεύουν από τον καρκίνο!

• Αδενώματα υπόφυσης στον εγκέφαλο: Οι μύθοι και τα συμπτώματα, που χτυπούν καμπανάκι.

• Η δυσκοιλιότητα, που μας ταλαιπωρεί, και οι ειδικοί χειρισμοί που μπορούν να βοηθήσουν.

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Γιατί πρέπει να στειρώνουμε το κουνέλι μας και να προσέχουμε τη διατροφή του;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1.

{https://www.youtube.com/watch?v=IEWJMSoXq-A}