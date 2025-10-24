Μια on air αυθόρμητη στιγμή για τη δημοσιογράφο.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η δημοσιογράφος του Open, Μίνα Καραμήτρου, η οποία βρέθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες… «μάχες» της τηλεοπτικής της καριέρας: να συγκρατήσει το γέλιο της on air!

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον γραμματέα του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας, Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, η Μίνα φαίνεται να αιφνιδιάστηκε.

Το αποτέλεσμα; Ένα viral στιγμιότυπο όπου η δημοσιογράφος κάνει τα πάντα για να «πνίξει» το γέλιο της: βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα, σκύβει διακριτικά, φοράει τα γυαλιά της και προσπαθεί να επανέλθει στο ρεπορτάζ σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Επαγγελματισμός level: expert.

Φυσικά, το Twitter (ή μάλλον το Χ) πήρε φωτιά! Οι περισσότεροι χρήστες τη χειροκρότησαν για το ταλέντο της να κρατήσει τη σοβαρότητά της, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που θεώρησαν πως το γέλιο της ήταν… εις βάρος του καλεσμένου.

