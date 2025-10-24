Όσα θα συμβούν απόψε στο GNTM 2025. Οι πρώτες παρέες σχηματίζονται, ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, κάποιος αποχωρεί - κάποιος κερδίζει και όλοι μονοπωλούν το ενδιαφέρον των κριτών.

H Χριστίνα Περούλη ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχώρησε από το Σπίτι του GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη στην εντυπωσιακή δοκιμασία «mission impossible».

Την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας είχε ο Ανέστης Τεντέσκι, ο οποίος εντυπωσίασε τους κριτές και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την κινηματογραφικήλήψη του, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στησουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το ξύπνημα στο Σπίτι του GNTM 2025 είναι… ανατρεπτικό! Η ανακοίνωση της Δοκιμασίας Αποχώρησης προκαλεί αναστάτωση και τα μοντέλα τρέχουν να ετοιμαστούν!

Η είσοδός τους στο στούντιο επιφυλάσσει μία έκπληξη γεμάτη αισθησιασμό, αρμονία και κίνηση. Ο χορογράφος Χάρης Κούσιος κινείται αισθησιακά κάτω από τη βροχή, δίνοντάς τους την έμπνευση για την πόζα, την έκφραση και το συναίσθημα, που πρέπει να αποδώσουν στην αποψινή δοκιμασία.

Με έμπνευση από τη γνωστή ταινία «Flashdance», τα μοντέλα απελευθερώνονται και χορεύουν κάτω από τη βροχή με αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και αισθησιασμό! Πρέπει να βραχούν, να χορέψουν, να ποζάρουν και να δώσουν το σωστό «κλικ» στον φακό του μοναδικού Κοσμά Κουμιανού!

GNTM 6: Οι εντάσεις και ο ανταγωνισμός κορυφώνονται

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών αυξάνεται δραματικά, καθώς όλοι επιχειρούν να κερδίσουν θετικά σχόλια από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τους κριτές.

Η Ειρήνη Βασιλειάδου δοκιμάζει μια φανταστική πόζα, που εντυπωσιάζει τους πάντες, αλλά αποδεικνύεται εξαιρετικά ριψοκίνδυνη. Το τελευταίο δευτερόλεπτο χάνει την ισορροπία της και πέφτει άτσαλα στο έδαφος, «κόβοντας» την ανάσα σε κριτές και διαγωνιζόμενους!

Θα καταφέρει, άραγε, να συνεχίσει τη φωτογράφιση, ή θα αφήσει τη Μιχαέλα Κράβαρικ και την Ξένια Τσίρκοβα να μονοπωλούν τις ζητωκραυγές των κριτών;

Η επόμενη μέρα ξεκινάει στο Σπίτι του GNTM 2025 με Δοκιμασία Επιβράβευσης, καθώς τα μοντέλα πρέπει να εντυπωσιάσουν τον πελάτη Garnier.

Σε υπέροχα beauty shots, η make-up artist, content creator και beauty sensation Ελίνα Καλιτζάκη τους καλύπτει όλο το πρόσωπο με χρωματιστά υγρά, δημιουργώντας εντυπωσιακές λήψεις με πρωταγωνιστές το χρώμα, το φως και τις εκφράσεις των μοντέλων.

Τον ρόλο του φωτογράφου, σε αυτή τη σουρεαλιστική προσέγγιση, αναλαμβάνει ο Σταμάτης Σπίνος.

Τα μοντέλα αρχίζουν να ανακαλύπτουν την απαιτητική καθημερινότητα του GNTM 2025. Η πίεση το άγχος και η αγωνία για την πρωτιά δημιουργούν τις πρώτες εντάσεις. Οι σχέσεις και οι συμμαχίες αρχίζουν να διαμορφώνουν τις ισορροπίες της ομάδας.

Οι παρέες ξεχωρίζουν και τα δωμάτια αποκτούν ταυτότητα. Στοδωμάτιο των «Elite» όλα τα αγόρια, με αρχηγό τον Ανέστη, θεωρούν τον εαυτό τους φαβορί, αλλά υπολογίζουν χωρίς τη Μιχαέλα, την Άννα Μιχαηλίδου και την Ελένη Ορκοπούλου, που θέλουν να αποδείξουν ότι εκείνες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στο φετινό GNTM και θα κερδίσουν τα περισσότερα έπαθλα.

Είναι κούκλες, έχουν ξεκινήσει πολύ εντυπωσιακά, αλλά έχουν το ψυχικό σθένος να αντέξουν μέχρι το τέλος;

Ο Μιχάλης Κούτρης με τον Γιώργο Τοκμετζίδη αμφιβάλουν, ο Ανέστης λειτουργεί με τρομακτική αυτοπεποίθηση, ενώ ο Νάρκισσος Τζιλόπουλος, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο bootcamp, τηρεί στάση αναμονής. Η μάχη για την κυριαρχία στο GNTM 2025 μόλις άρχισε!

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 24/10:

{https://www.youtube.com/watch?v=gvKv_am_d9Y}