Μια «κλεφτή ματιά» στο αποψινό επεισόδιο GNTM.

Σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, αναμένεται να προβληθεί το επόμενο επεισόδιο του φετινού GNTM – και όπως φαίνεται πρόκειται να έρθουν ανατρεπτικές εξελίξεις, κόντρες, «κλίκες» και εντάσεις που θα διχάσουν τα μοντέλα μέσα στη βίλα.

Η σημερινή δοκιμασία, κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική καθώς τα επίδοξα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν κάτω από τη βροχή, να δώσουν το καλύτερό τους εαυτό και να εντυπωσιάσουν τους κριτές.

Το πρωί της Παρασκευής, μέσω της εκπομπής «Breakfast», προβλήθηκαν ορισμένα, στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο. Ένα ατύχημα την ώρα του set σοκάρει.

Ειδικότερα, τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν χρησιμοποιώντας «τη μαύρη καρέκλα» όσο βρέχονται από τη «βροχή», ωστόσο μέσα από το απόσπασμα, φαίνεται πως η Ειρήνη Βασιλειάδου, χάνει την ισορροπία της και πέφτει με δύναμη στο πάτωμα με την πλάτη της. όπως φαίνεται στο βίντεο, γλιστράει και πέφτει – προκαλώντας ανησυχία στο πλατό αλλά και στους κριτές όσο ο Άγγελος Μπράτης φωνάζει «πρόσεχε- πρόσεχε» και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σπεύδει στο πλευρό της για να τη βοηθήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqcocaqm5y9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θα καταφέρει η Ειρήνη να πάρει το «κλικ»;

GNTM 6: Όσα θα δούμε σήμερα

Σε δεύτερο απόσπασμα, η Ηλιάνα παίρνει την Άννα από το χέρι και περπατούν στην πασαρέλα προς τους κριτές. Ο Λάκης, ο Άγγελος και ο Έντυ, της υποδέχονται με ενθουσιασμό, καθώς αναρωτιούνται γιατί χειροκροτούν από το πίσω δωμάτιο.

Η απάντηση ήρθε από την Ηλιάνα, η οποία παραδέχτηκε στα μοντέλα και στο φακό του GNTM πως έχει αρραβωνιαστεί.

Ο Λάκης Γαβαλάς, πέρα από κριτής του GNTM – έγινε και κριτής διαμαντιών, καθώς φαίνεται να «δαγκώνει» το δαχτυλίδι της Ηλιάνας προκαλώντας γέλια στο πλατό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqkmxuho30p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, η Ελένη, εντυπωσιάζει τους κριτές με το κορμί της, την πόζα και την έκφραση της στο set. Ντυμένη με λευκά υφάσματα, ξεκίνησε να χορεύει αισθησιακά κάτω από τη βροχή: «Ένιωθα η πιο ωραία γυναίκα πάνω στο πλατό…» σημείωσε η ίδια.

Οι πόζες της ωστόσο, αν και άρεσαν στους κριτές, έσπειραν τη διχόνοια ανάμεσα στους διαγωνιζόμενος – όσο παράλληλα ακούγονται αρνητικά σχόλια προς το πρόσωπο και την προσπάθειά της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqkqaboxy8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, όσο οι κριτές υποδέχονται ένα – ένα τα μοντέλα, στο σαλόνι αναμονής, επικρατεί το χάος.

«Η σπηλιά των τεράτων» αυτοαποκαλούνται οι μισοί, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στους «Ελίτ» της βίλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddqkrtqbn7l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από όσο φαίνεται ωστόσο, οι κόντρες, έχουν αρχίσει για τα καλά στο σπίτι του GNTM.

Το ερώτημα όμως είναι ένα: Ποιος θα καταφέρει να του ξεπεράσει όλους και να αγγίξει την κορυφή;