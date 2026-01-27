Μια πρωτοβουλία για τον αθλητισμό και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς.

H Campeón ανακοινώνει τον τρίτο κύκλο του προγράμματος Champs Academies, της πρωτοβουλίας που στηρίζει ακαδημίες μπάσκετ σε Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση των νεαρών αθλητών και τη διάδοση των αξιών του ευ αγωνίζεσθαι, της ομαδικότητας, της αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, εντός και εκτός γηπέδου.

Το Champs Academies έχει καθιερωθεί ως ένα σταθερό πρόγραμμα στήριξης της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη βάση, τη νέα γενιά. Φέτος, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω 7 ακαδημίες μπάσκετ και πάνω από 300 παιδιά και έφηβοι, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός θετικού και ασφαλούς προπονητικού περιβάλλοντος:

Ο Αθλητικός Όμιλος Τρίτων , που ιδρύθηκε το 1942 στα Σεπόλια και ήταν ο πρώτος σύλλογος που καθιέρωσε γυναικεία ομάδα. Σήμερα, στις ακαδημίες του είναι εγγεγραμμένοι 120 αθλητές.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου με έτος ίδρυσης το 1966 και περισσότερους από 190 αθλητές νεαρής ηλικίας.

Ο Αθλητικός Όμιλος Μίλων Νέας Σμύρνης, με έτος ίδρυσης το 1928 και 440 νεαρούς αθλητές στις ακαδημίες του σήμερα.

Η Ακαδημία 10 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η πιο νέα ακαδημία του προγράμματος, καθώς ιδρύθηκε το 2015 με τη συγχώνευση της Δόξας Ελπίδος και του Κρόνου Ευόσμου. Οι ακαδημίες της εκπαιδεύουν σήμερα περισσότερους από 460 νέους αθλητές.

Η ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1921 και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Οι ακαδημίες της αριθμούν περισσότερους από 500 αθλητές.

Ο Κεραυνός Στροβόλου, ένας από τους παλαιότερους αθλητικούς συλλόγους της Κύπρου, με έτος ίδρυσης το 1926 και πάνω από 300 μέλη στην ακαδημία μπάσκετ του.

, ένας από τους παλαιότερους αθλητικούς συλλόγους της , με έτος ίδρυσης το 1926 και πάνω από 300 μέλη στην ακαδημία μπάσκετ του. Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, η νέα προσθήκη στο πρόγραμμα Champs Academies για το 2026, με περισσότερα από 300 αθλητές στη σχολή καλαθοσφαίρισης.

Ο φετινός κύκλος του προγράμματος Champs Academies παρουσιάστηκε επίσημα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στα ολοκαίνουργια γραφεία της Campeón στην πλατεία Κοτζιά, και θα περιλαμβάνει:

3 τουρνουά με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων , από αγώνες, παιχνίδια και challenges μέχρι παράλληλες δραστηριότητες που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη μπασκετική εμπειρία τόσο για τα παιδιά των συνεργαζόμενων ακαδημιών όσο και συνολικά για την μπασκετική κοινότητα.

4 επιμορφωτικά online workshops για γονείς αθλητών, προπονητές και αθλητές, με τη συμμετοχή αθλητικού ψυχολόγου και διαιτολόγου, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των αθλητών μέσα και έξω από το γήπεδο.

2 προπονήσεις συμπερίληψης με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, δημιουργώντας ένα ισότιμο και υποστηρικτικό αθλητικό περιβάλλον για όλους.

Και το μεγάλο τελικό τουρνουά, μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ για όλες τις ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με παράλληλες δράσεις για τους μικρούς αθλητές, τους γονείς και τους προπονητές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και ο Ambassador του φετινού προγράμματος, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του Champs Academies 2026, λειτουργώντας παράλληλα ως πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Σοφοκλής Σχορτσιανίτης καθώς και εκπρόσωποι από τις συνεργαζόμενες ακαδημίες, οι οποίοι αναφέρθηκαν ομόφωνα στην ουσιαστική συμβολή της Campeón στον αθλητισμό.

Η Σταυρούλα Φίλη, Head of Corporate Communications & CSR της Campeón, δήλωσε σχετικά με τον νέο κύκλο του προγράμματος: «Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Champs Academies έχει ξεχωριστή θέση για όλους εμάς, στην Campeón γιατί αφορά τα παιδιά: τους νεαρούς αθλητές, αλλά και τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Παιδιά με διαφορετικές ανάγκες, αλλά με το ίδιο δικαίωμα στη συμμετοχή, στον αθλητισμό και στη συμπερίληψη. Φέτος, επιστρέφουμε με ένα ενισχυμένο πρόγραμμα, με δράσεις γύρω από το μπάσκετ, στηρίζοντας παράλληλα τους γονείς και τους προπονητές, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όταν στηρίζουμε σωστά τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από κάθε παιδί, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά.»

Ο ambassador του προγράμματος, Βασίλης Ξανθόπουλος, δήλωσε «Το μπάσκετ με δίδαξε ότι η πραγματική δύναμη μιας ομάδας κρύβεται στη διαφορετικότητα και τη συνεργασία. Με το πρόγραμμα αυτό, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η ομαδικότητα, η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς αξίες, αλλά καθημερινή πράξη. Είμαι περήφανος που συμμετέχω σε μια πρωτοβουλία που δίνει στα παιδιά τον χώρο να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να χτίσουν το μέλλον τους μέσα από τον αθλητισμό.»

Με το Champs Academies να μπαίνει στον τρίτο του χρόνο, η Campeón επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν το μέλλον του αθλητισμού και συμβάλλουν στη σωστή αθλητική παιδεία και την ολιστική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, εντός και εκτός γηπέδου.