Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο για το μπλόκο στη Νίκαια. Οι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν, με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.

Τελικά, οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει προκληθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem2illauh49?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Καταγγέλουμε την ακραία καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις σε ηλικιωμένα άτομα. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα» τόνισε ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ευχαριστούμε όσους μας συμπαραστέκονται, δείχνει την δύναμη του λαού. Όλα αυτά τα επεισόδια με τους τραυματισμούς αγροτών, δείχνουν ότι ο αυταρχισμός της κυβέρνησης δεν έχει όριο. Να σηκωθούν όλοι οι αγρότες από τους καναπέδες, να έρθουν στη Νίκαια στο μπλόκο, δεν μας σταματάει τίποτα, το αποδείξαμε σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ. Ριζος Μαρούδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=TFkn8mX7yzM}

{https://www.youtube.com/watch?v=PiNKy5RmZpM}

Πώς ξέσπασε η ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την Αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Στο σημείο σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem2gqowke0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι σημερινές κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας - συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου - από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem278cgxpvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντιδράσεις πολιτικών

Να αποσύρει η κυβέρνηση τις αστυνομικές δυνάμεις από τα μπλόκα των αγροτών, ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει: «Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη Σεμερτζίδου και στον Φραπέ αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά! Κάτω τα χέρια από τους αγρότες! Θα βρείτε όλη την κοινωνία μπροστά σας! Πληροφορούμαι ότι αστυνομικές δυνάμεις χτυπούν, συλλαμβάνουν και ρίχνουν χημικά στη συγκέντρωση των αγροτών. Πρόκειται για αντιδημοκρατική πράξη αυταρχισμού απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πραγματικών αγροτών, τους οποίους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, την ώρα που κάνετε πάρτυ μαζί με τα λαμόγια-κολλητούς σας! Σας καλώ να αποσύρετε τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα!».

«Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. «Στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρείς ημέρες, το «θαύμα» που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μια. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί» συνεχίζει. «Από το 70% της Βασικής Ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες» καταλήγει η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem0p5c7x07d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έγιναν συλλήψεις - Η ανακοίνωση

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει:

«Συνελήφθησαν σήμερα (30-11-2025) το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι -κατά περίπτωση- προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem0tla1p6sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και αγρότες

Εκτός από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο της Νίκαιας.

Ο ένας είναι γνωστός αγροτσυνδικαλιστής ο οποίος σωριάστηκε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

{https://www.youtube.com/watch?v=97rfzEDJiO4}

{https://exchange.glomex.com/video/v-delzx44e5am1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Το διεκδικητικό πλαίσιο του αγώνα έχει ως εξής:

Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Ξεχωρίζουν ακόμα δύο φλέγοντα ζητήματα: