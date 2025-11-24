Οι κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ενόψει των Πανελληνίων 2026.

Με φόντο τις Πανελλήνιες 2026 οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως και την 6η Φεβρουαρίου 2026 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 6η Φεβρουαρίου 2026. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει να αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.153/138134/Α5/1-12-2023 (Β΄ 6861), οι υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με τους κωδικούς 26, 39, 50 και 55, (οι οποίοι καταργήθηκαν και ενσωματώθηκαν σε άλλους κωδικούς/παθήσεις με την ΚΥΑ Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069 & Β΄6701)), υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους νέους κωδικούς.