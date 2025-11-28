Απόφαση που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, θεσπίζει νέα, πιο καθαρά και τυποποιημένα υποδείγματα που θα χρησιμοποιούνται από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρεί στον εκσυγχρονισμό των πράξεων επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και ειδικού φόρου ακινήτων.

Απόφαση που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, θεσπίζει νέα, πιο καθαρά και τυποποιημένα υποδείγματα που θα χρησιμοποιούνται από τις φορολογικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η προσαρμογή στο νέο νομοθετικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τους νόμους 5104/2024, 4987/2022 και 5219/2025.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν τέσσερα νέα υποδείγματα πράξεων επιβολής προστίμων. Καλύπτουν τόσο τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων όσο και τις δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων, ενώ λαμβάνουν υπόψη το διαφορετικό νομικό καθεστώς που ισχύει για παλαιότερες και νεότερες παραβάσεις. Με την απόφαση Α.1167 καταργούνται επίσης προηγούμενες σχετικές ρυθμίσεις, όπως η απόφαση 1235/2019, η οποία θα ισχύει μόνο έως το τέλος του 2025.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ το νέο υπόδειγμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων βάσει του νόμου 5104/2024. Τα άλλα υποδείγματα, που αφορούν τον ειδικό φόρο ακινήτων και το πλαίσιο του νόμου 4987/2022, εφαρμόζονται άμεσα από τη δημοσίευση της απόφασης. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει έτσι μια σταδιακή και ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, δίνοντας χρόνο στις υπηρεσίες και στους φορολογούμενους να προσαρμοστούν.

Τα έντυπα είναι διαμορφωμένα ώστε να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τον αριθμό της πράξης, την παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο του νόμου, το ύψος του προστίμου και το έτος στο οποίο αναφέρεται η εκπρόθεσμη δήλωση. Περιγράφεται επίσης με σαφή τρόπο η παράβαση, ενώ παρέχονται οδηγίες για τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ο φορολογούμενος σε περίπτωση που επιθυμεί να αμφισβητήσει την πράξη.

