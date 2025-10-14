Η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς φέρνει το θέμα στη Βουλή ζητώντας επανεξέταση του σχεδιασμού για τις Πανελλήνιες 2026.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να ορίσει ελάχιστα εξεταστικά κέντρα για τις Πανελλήνιες 2026 προκαλεί αντιδράσεις, καθώς αναγκάζει δεκάδες μαθητές ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ με μαθησιακές δυσκολίες να ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Το ζήτημα έφερε στη Βουλή η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, η οποία κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις για τον τρόπο που καθορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα και μέτρα στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση του Υπουργείου δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να απομακρυνθούν από τον τόπο κατοικίας τους και το οικείο περιβάλλον τους, με σοβαρό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

Ενδεικτικά, οι μαθητές από τη Θεσπρωτία, την Άρτα και την Πρέβεζα θα πρέπει να μεταβούν στην Πάτρα, ενώ εκείνοι των Ιωαννίνων θα εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη και της Κέρκυρας στην Αθήνα. Οι μετακινήσεις αυτές συνεπάγονται υψηλά έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής, που είναι αδύνατο να καλυφθούν από πολλές οικογένειες, ενώ προκαλούν και επιπλέον άγχος στα παιδιά που ήδη δίνουν έναν δύσκολο αγώνα.

Η κα Τζούφη τόνισε ότι η εκπαίδευση οφείλει να λειτουργεί με όρους ισότητας και φροντίδας, ιδιαίτερα για τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη και προσαρμογές, και όχι να τους επιβάλλει νέα εμπόδια.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανακαθορίσει τη χωροθέτηση των εξεταστικών κέντρων, δημιουργώντας κέντρα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, να εξασφαλίσει δωρεάν μεταφορά και διαμονή για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, να προβλέψει την παρουσία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στα εξεταστικά κέντρα καθώς και να λάβει μέτρα ψυχολογικής στήριξης για τους μαθητές που καλούνται να μετακινηθούν.

«Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινες συνθήκες εξέτασης. Οι υπερβολικές μετακινήσεις δεν μπορούν να είναι η απάντηση ενός κράτους που οφείλει να στηρίζει και όχι να εξαντλεί τα παιδιά και τις οικογένειες που αγωνίζονται», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η βουλεύτρια.