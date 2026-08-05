Σήμερα στις 21:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για ακόμη μία ευρωπαϊκή αποστολή, με στόχο να κάνει το πρώτο και πιο αποφασιστικό βήμα προς τα Playoffs του UEFA Conference League, με τη Superbet να προσφέρει ελκυστικές Super Αποδόσεις* και αγορές στην προσπάθεια των πρασίνων για πρόκριση.

Μετά την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι, το «τριφύλλι» στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στην ΤΣΣΚΑ 1948, θέλοντας να αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι προβάδισμα πρόκρισης.

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Στόχος το πρώτο βήμα

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Σήμερα στις 21:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, σε ένα παιχνίδι όπου το ζητούμενο είναι να αποκτήσει από νωρίς τον έλεγχο της σειράς.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την επιτυχημένη πρόκριση απέναντι στην Πάκσι και δείχνουν έτοιμοι να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Στο αποψινό παιχνίδι θα υπάρξει μία σημαντική απουσία, καθώς ο Ανδρέας Τεττέη βρίσκεται εκτός λόγω ίωσης, ενώ στην αποστολή συμπεριλαμβάνεται ο Σίριλ Ντέσερς, προσφέροντας μία ακόμη λύση στην επιθετική γραμμή. Παράλληλα, το νέο ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λιβάι Γκαρσία, “τρέχει” ώστε να είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς.

Η ποιότητα του Παναθηναϊκού και η δυναμική της έδρας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια εμφάνιση που μπορεί να βάλει γερές βάσεις πρόκρισης από το πρώτο κιόλας 90λεπτο.

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Αντριάνο Γιάγκουσιτς να σκοράρει

Παναθηναϊκός νίκη

Παναθηναϊκός περισσότερα κόρνερ

3.35 από 2.70

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αναλάβει από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων, να πιέσει ψηλά και να αναζητήσει πολλές επιθέσεις από τα άκρα, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε αυξημένο αριθμό κόρνερ όσο και σε ένα παιχνίδι με αρκετές ευκαιρίες, ενώ ο Γιάγκουσιτς έρχεται “καυτός”, μετά από δύο εξαιρετικές εμφανίσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Η ευρωπαϊκή συνέχεια περνά από το ΟΑΚΑ

Οι προκρίσεις χτίζονται από το πρώτο παιχνίδι και κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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