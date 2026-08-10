Τι αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Αυγή» της Κυριακής.

«Αναγκαία προσωρινή λύση» χαρακτηρίζει ο Παύλος Πολάκης τη συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, με συνέντευξή του στην «Αυγή» της Κυριακής.

«Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, η συλλογική ηγεσία είναι μια αναγκαία προσωρινή λύση έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το κόμμα, να αποκαταστήσει την ενότητά του και να επιχειρήσει την επανασύνδεσή του με την κοινωνία», δηλώνει χαρακτηριστικά - και τονίζει με νόημα: «Δεν είναι σίγουρα ένα μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει για πολύ καιρό. Θα πρέπει στον κατάλληλο πολιτικό χρόνο και αναλόγως να προχωρήσουμε στην ανάδειξη συμπαγών, ισχυρής ηγεσίας, με καθαρό πολιτικό στίγμα και ξεκάθαρα πολιτικά πρωτόκολλα, εκφωνημένα με λαϊκά κατανοητό τρόπο, χωρίς φαινόμενα διγλωσσίας ή "υποχρεωτικής" ασάφειας και στρογγυλεμάτων».

Πίσω από τις λέξεις; Ο Παύλος Πολάκης, πάντα με καθαρή γραμμή, προαναγγέλλει ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία.

Α, και αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον οι εκλογές πάνε την άνοιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκλέξει ηγεσία νωρίτερα!

Β.Σκ.