Ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το «μέλλον του ΝΑΤΟ θα είναι πολύ κακό», εάν οι σύμμαχοι δεν σπεύσουν σε βοήθεια των Αμερικανών, ενώ απείλησε να αναβάλλει το επίσημο ταξίδι του στην Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εργάζεται για τη συγκρότηση ενός συνασπισμού χωρών πρόθυμων να υπερασπιστούν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ελπίζει να τον ανακοινώσει αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Για τον σκοπό αυτό, ο Τραμπ υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες με επτά χώρες, απειλώντας «εχθρούς» και συμμάχους να δηλώσουν διαθεσιμότητα.

«Η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά», υποστήριξε την Κυριακή στους Financial Times, απειλώντας να αναβάλλει επ'αόριστον την επικείμενη επισκεψή του στην Κίνα.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η διπλωματία σε επίπεδο αρχηγών κρατών διαδραματίζει αναντικατάστατο στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πριν προσθέσει ότι «οι δύο πλευρές έχουν διατηρήσει επικοινωνία σχετικά με την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κάλεσμα του Τραμπ να σταλούν πολεμικά πλοία στα Στενά, ο Λιν Τζιαν είπε ότι οι πρόσφατες εντάσεις έχουν διαταράξει τις εμπορικές διαδρομές και έχουν υπονομεύσει την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη.

«Η Κίνα επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την αποκλιμάκωση».

Κανένα ουσιαστικό κίνητρο για επλοκή της Κίνας στην επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με την Katrina Yu, ανταποκρίτρια του Al Jazeera στο Πεκίνο, η Κίνα είναι μάλλον απίθανο να στείλει πολεμικά πλοία ή να παρέμβει στα Στενά του Ορμούζ για τρεις λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν έχει ιστορικό υποχώρησης απέναντι στις απειλές του Τραμπ· το είδαμε αυτό με τη διαμάχη για τους δασμούς πέρυσι, όταν ο Τραμπ απείλησε με δασμούς άνω του 100% την Κίνα. Το Πεκίνο απλώς είπε «εντάξει» και άφησε την κατάσταση να κλιμακωθεί.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι από την αρχή αυτού του πολέμου η Κίνα υπήρξε σημαντικός επικριτής των ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Καλεί συνεχώς σε αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το Πεκίνο θα έστελνε πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι λέει ότι η χρήση βίας δεν αποτελεί μέρος της λύσης.

Και τέλος, όσον αφορά τα κινεζικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, υπάρχουν ορισμένες αναφορές - αν και ανεπιβεβαίωτες - ότι κινεζικά πλοία εξακολουθούν να περνούν, και αυτό επειδή η Κίνα έχει καλές λειτουργικές σχέσεις με το Ιράν και είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου.

Εφόσον αυτό ισχύει, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο για την Κίνα να στείλει οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, όπως ελπίζει ο Τραμπ.