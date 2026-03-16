Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τις χώρες που εξαρτώνται από τη θαλάσσια οδό να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ελληνόκτητος στόλος είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, στην περιοχή και, ως εκ τούτου, το δίλημμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μεγάλο. Θα στείλει πλοία, καθιστώντας τη χώρα στόχο, με επιπτώσεις στον τουρισμό και με κίνδυνο να αποτελέσει στόχο «μοναχικών λύκων», ή θα αντιμετωπίσει την οργή Τραμπ;

Και μπορεί να είναι λύση η επέκταση της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» της ΕΕ στα Στενά του Ορμούζ; Με την Ευρώπη να μπαίνει στον πόλεμο, παρά τις χθεσινές αντιρρήσεις του Γερμανού Καγκελαρίου;

Δυστυχώς, η άμεση εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο είναι προ των πυλών...

Β.Σκ.