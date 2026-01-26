Στη δίκη αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

H Meta (Instagram, Facebook κλπ), TikTok και το YouTube είναι αντιμέτωπες με δίκη αυτή την εβδομάδα μετά από καταγγελίες ότι οι πλατφόρμες τους τροφοδοτούν μια κρίση ψυχικής υγείας στους νέους, την ώρα που μπαίνει σε νέα φάση η συζήτηση για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες.

Η δίκη-οδηγός στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια, στην κομητεία του Λος Άντζελες, αφορά μια 19χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια, η οποία αναφέρεται ως K.G.M.. Η γυναίκα είπε ότι εθίστηκε στις πλατφόρμες των εταιρειών σε νεαρή ηλικία λόγω του ελκυστικού σχεδιασμού τους, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές τροφοδότησαν την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και σκοπός της είναι να θεωρήσει τις εταιρείες υπεύθυνες.

Η αγωγή της είναι η πρώτη από αρκετές υποθέσεις που αναμένεται να εκδικαστούν φέτος και επικεντρώνονται σε αυτό που οι ενάγοντες αποκαλούν «εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» μεταξύ των παιδιών. Θα είναι η πρώτη φορά που οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα πρέπει να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους σε δίκη για φερόμενη βλάβη που προκλήθηκε από τα προϊόντα τους, δήλωσε ο δικηγόρος της, Matthew Bergman.

Το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν οι εταιρείες ήταν αμελείς στην παροχή προϊόντων που έβλαψαν την ψυχική υγεία της K.G.M. και εάν η χρήση των εφαρμογών από την πλευρά της ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την κατάθλιψή της, σε σύγκριση με άλλες αιτίες, όπως το περιεχόμενο τρίτων που έβλεπε στις εφαρμογές ή πτυχές της ζωής της εκτός σύνδεσης.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ Διευθύνων Σύμβουλος της Meta αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας. Η εταιρεία θα υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι τα προϊόντα της δεν οδήγησαν στα προβλήματα ψυχικής υγείας της K.G.M., δήλωσαν οι δικηγόροι της Meta στο Reuters πριν τη δίκη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Snap, Έβαν Σπίγκελ αναμένεται επίσης να καταθέσει.. Η Snap συμφώνησε στις 20 Ιανουαρίου να διευθετήσει την αγωγή της K.G.M.

Το YouTube θα υποστηρίξει ότι οι πλατφόρμες της εταιρείας είναι θεμελιωδώς διαφορετικές από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok και δεν πρέπει να συγχωνεύονται στο δικαστήριο, δήλωσε στέλεχος του YouTube πριν από τη δίκη.

Το TikTok αρνήθηκε να σχολιάσει τα επιχειρήματα της εταιρείας στο δικαστήριο.

Ωστόσο, την ώρα που αναμένεται να ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη, οι ίδιες εταιρείες καταβάλλουν μια παναμερικανική προσπάθεια να πείσουν τους επικριτές τους ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για τους εφήβους. Έχουν λανσάρει εργαλεία που λένε ότι δίνουν στους γονείς μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες και έχουν ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση των λειτουργιών αυτών.

Τουλάχιστον από το 2018, η Meta έχει χρηματοδοτήσει εργαστήρια γονέων σχετικά με την διαδικτυακή ασφάλεια των εφήβων σε δεκάδες λύκεια σε όλες τις ΗΠΑ.

Η μητρική εταιρεία του YouTube, η Google, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στους Προσκόπους για να πείσει το κοινό ότι επενδύει στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, οι εταιρείες έχουν προσλάβει δικηγόρους, που έχουν εκπροσωπήσει στο παρελθόν εταιρείες σε δικαστικές διαμάχες υψηλού προφίλ που αφορούν στον εθισμό.

Με πληροφορίες του Reuters





