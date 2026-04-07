Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, κορυφώνονται στο Ισραήλ οι εορτασμοί του Εβραϊκού Πασχά.

Το πιο ήρεμο, ίσως, βράδυ από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, εναντίον του Ιράν, πέρασε το Τελ Αβίβ και ενώ είχαν προηγηθεί πολλαπλές επιθέσεις από το Ιράν, τον Λίβανο και την Υεμένη. Το μεσημέρι της Τρίτης, ρουκέτες τις Χεζμπολά έπληξαν την πόλη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ.

Αποστολή στο Τελ Αβίβ: Αντώνης Γκιόκας

Όλα αυτά, τη στιγμή που κορυφώνονται οι εορτασμοί για το Εβραϊκό Πάσχα και ενώ ολόκληρος ο πλανήτης αναμένει με «κομμένη την ανάσα» τα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις. Πάντως, το Ισραήλ εξακολουθεί να χτυπάει στόχους τόσο στο Ιράν, όσο και στον Λίβανο.

Ηρεμία μετά τους συνεχείς συναγερμούς

Από το πρωί της Δευτέρας, οι σειρήνες ηχούσαν συχνά στο Ισραήλ. Τόσο στον βορρά, όσο και στον νότο. Ωστόσο, το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στις 15.45, περίπου, όταν και υπήρξαν τρεις συνεχόμενοι συναγερμοί στο Τελ Αβίβ και τα προάστια του. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή άμυνα, με τα θραύσματα τους να προκαλούν μικρές υλικές ζημιές.

Έκτοτε, τα πράγματα κύλησαν σχετικά ήσυχα στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ήταν, ίσως, το πρώτο βράδυ από την έναρξη του πολέμου που δεν υπήρξαν συναγερμοί και επιθέσεις στο Τελ Αβίβ. Η ασυνήθιστη -τις τελευταίες εβδομάδες- ηρεμία, διακόπηκε στις 09.00 το πρωί της Τρίτης, όταν υπήρξε ενημέρωση για βαλλιστική απειλή.

Και αυτή αναχαιτίστηκε άμεσα, με τα θραύσματα των πυραύλων να προκαλούν μικρής έκτασης ζημιές στο Ramat Gan, ανατολικά του Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, γύρω στις 12.00, ρουκέτες της Χεζμπολά έπληξαν την πόλη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, με τις σειρήνες να ηχούν στην πόλη – αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Εβραϊκό Πάσχα και αναμένοντας τις διαπραγματεύσεις

Από τις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης, μέχρι και τις 20.00 το βράδυ της Τετάρτης, είναι η κορύφωση των εορτασμών του Εβραϊκού Πάσχα. Και η συνθήκη αυτή, γίνεται αντιληπτή από το πρωί κιόλας της Τρίτης, καθώς στους δρόμους του Τελ Αβίβ η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη.

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με μεσάζοντα το Πακιστάν. Όλα αυτά, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ (03.00 Τετάρτης, ώρα Ελλάδας) προς την Τεχεράνη, όπου απειλεί με επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές αν δεν υπάρξει συμφωνία και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, δείχνοντας πως ακολουθεί τη δική του στρατηγική. Παράλληλα, ο IDF έπληξε και πάλι γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, στο Νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολά.