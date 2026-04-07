Το σχόλιο πρώην νομικού συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για τις απειλές Τραμπ κατά Ιράν.

Αντιδράσεις προκαλεί η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού του πολιτισμού του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν κάνει συμφωνία. Μια ανάρτηση που μπορεί να ερμηνευτεί ως απειλή για γενοκτονία, επισημαίνει πρώην νομικός σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς ποτέ να ξαναεπιστρέψει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, για την περίπτωση που το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν εκπνεύσει (στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) χωρίς να υπάρχει συμφωνία.

Η απειλή του Τραμπ «θα μπορούσε εύλογα να ερμηνευθεί ως απειλή για διάπραξη γενοκτονίας», δήλωσε στο Reuters ο Μπράιαν Φινουκέιν, ο οποίος έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μεταξύ άλλων και για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Σύμφωνα με το διεθνές και το αμερικανικό δίκαιο «γενοκτονία σημαίνει όποια από αυτές τις πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση την καταστροφική, συνολικά ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας:

- Δολοφονία μελών της ομάδας

- Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης στα μέλη της ομάδας

- Σκόπιμη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολική ή μερική καταστροφή της.

- Επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή των γεννήσεων εντός της ομάδας.

- Διά της βίας μεταφοράς παιδιών της ομάδας, σε άλλη».

Ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι αυτή η απειλή ασκεί πίεση στην Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις, αλλά «είναι πολύ πραγματικός ο κίνδυνος να κλιμακώσει τις επιθέσεις στο Ιράν προκαλώντας σοβαρή βλάβη στον πληθυσμό και πυροδοτώντας περαιτέρω αντι-κλιμάκωση», επισημαίνει ο Φινουκέιν.

