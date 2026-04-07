Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν λίγο πριν εκπνεύει το τελευταίο τελεσίγραφό του.

Στις 3 π.μ ώρα Ελλάδας τελειώνει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν αλλά πριν εκπνεύσει ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε για μία ακόμα φορά να απειλήσει.

Αυτή τη φορά με σκληρή γλώσσα έγραψε στο Truth Social πως αν δεν καταλήξει σε συμφωνία το Ιράν, «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε».

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς ποτέ να ξαναεπιστρέψει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο - ποιος ξέρει; Θα το ανακαλύψουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!».

