Μήνυμα ειρήνης έστειλε ο Πάπας Λέων.

Στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε με μία σειρά αναρτήσεων ο Πάπας Λέων, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ ενόψει νέων διπλωματικών επαφών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Μέσα από την πλατφόρμα X, ο Ποντίφικας έκανε λόγο για «παράλογη και απάνθρωπη βία» που εξαπλώνεται με σφοδρότητα στους ιερούς τόπους της χριστιανικής Ανατολής, υπογραμμίζοντας ότι καμία αιτία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια αθώων ζωών.

Όπως τόνισε, όποιος ακολουθεί τον Χριστό, τον Άρχοντα της Ειρήνης, δεν μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό εκείνων που καταφεύγουν στη βία, είτε αυτή εκδηλώνεται με όπλα είτε με βομβαρδισμούς. Με σαφήνεια, επεσήμανε ότι η προσφυγή σε στρατιωτικές πρακτικές δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ελευθερία και διαρκή ειρήνη.

Κλείνοντας, ο Πάπας απηύθυνε έκκληση για επικράτηση του διαλόγου και της ειρηνικής συνύπαρξης, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης και ουσιαστική προσπάθεια για σταθερότητα στην περιοχή.

