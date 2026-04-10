Παρά την αισιοδοξία Βανς, το Ιράν βάζει στο τραπέζι δύο όρους πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων στο Πακιστάν.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά και να υπάρξει αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ, οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν, όλα δείχνουν να είναι στον αέρα.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ.

Νέες απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως απείλησε εκ νέου το Ιράν δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ φορτώνουν πλοία με τα καλύτερα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ». Αυτά μάλιστα «θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας με το Ιράν».

{https://x.com/anadoluagency/status/2042628808243556720}

Η δήλωση του Λευκού Οίκου στο Fox News

«Ο πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών στην επίτευξη καλών συμφωνιών για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του αμερικανικού λαού, και θα αποδεχθεί μόνο μία συμφωνία που θα βάζει την Αμερική πρώτα».

{https://x.com/FoxNews/status/2042633249139089704}

Απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών

Οι ΗΠΑ αναμένεται να θέσουν το ζήτημα της απελευθέρωσης Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο Ιράν κατά τη διάρκεια των αυριανών ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Ωστόσο, το αίτημα αυτό ενδέχεται να μην τεθεί άμεσα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν εξελιχθούν ομαλά, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν στο Πακιστάν, έπειτα από συμφωνία για μια υπό όρους εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η εκεχειρία δοκιμάζεται ήδη, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει να «παίξει παιχνίδια» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της απελευθέρωσης ή ανταλλαγής κρατουμένων δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο δέκα σημείων που πρότεινε η ιρανική πλευρά και δημοσιοποιήθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο απορρίφθηκε από την Ουάσιγκτον.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ιράν διαφέρουν σημαντικά από όσα έχουν μεταφέρει οι αξιωματούχοι της χώρας στον Ντόναλντ Τραμπ.