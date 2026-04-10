Θετικές εξελίξεις προβλέπει ο Τζέι Ντι Βανς στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Για το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν αναχωρεί ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο πλαίσιο των επικείμενων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ο Βανς, σε δηλώσεις του πριν την αναχώρηση τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» αν οι Ιρανοί ενεργήσουν «με καλή πίστη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν «προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», οι ΗΠΑ δεν θα δείξουν διάθεση ανταπόκρισης.

«Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη και να δείξουν ανοιχτή διάθεση, αυτό είναι ένα θέμα. Αν όμως προσπαθήσουν να μας παίξουν παιχνίδια, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική. Ο πρόεδρος μας έχει δώσει αρκετά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Oι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο 11/04, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Βανς θα συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ωστόσο το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να αναμένει την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Χορμούζ,

Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Χορμούζ κατά τη χθεσινή ημέρα συνδέονταν με το Ιράν, όπως δείχνουν σήμερα τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης της πορείας των πλοίων, με άλλα πλοία ν’ αναβάλουν τον απόπλου τους, παρά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με στοιχεία, αλλά και ναυτιλιακές πηγές.

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων, κι ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο, επί τη βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.

Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, είχαν αποπλεύσει χθες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.