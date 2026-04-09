Οι συνομιλίες για της επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο ΗΠΑ και Ιράν θα διεξαχθούν το Μ. Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ με βασικό διαμεσολαβητή το Πακιστάν.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι περισσότερο μια σειρά από αναρτήσεις στα social media παρά ένα επίσημο έγγραφο, αλλά ακόμα και έτσι, διακρίνονται ορισμένες απαιτήσεις τις οποίες έχουν οι δύο χώρες και επιμένουν να ικανοποιηθούν.

Αυτό ωστόσο δείχνει πόσο μακριά βρίσκονται ακόμα οι δύο πλευρές, σχολιάζει το CNN και παραθέτει τα 5 «αγκάθια» της εύθραυστης εκεχειρίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Στενό του Ορμούζ: Η κρίσιμη πλωτή οδός έχει γίνει το κύριο σημείο πίεσης της Τεχεράνης, το οποίο φαίνεται απρόθυμη να εγκαταλείψει. Ένα σύνολο απαιτήσεων που περιγράφονται από το ΣΑ του Ιράν προέβλεπε την Τεχεράνη να ρυθμίζει τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, ενώ το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν σχεδιάζουν να χρεώνουν τέλη για τα πλοία που διέρχονται κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εμπλέκονται στην ασφάλεια του σε μια «κοινή επιχείρηση» με το Ιράν και μάλιστα ανέφερε την πιθανότητα οι ΗΠΑ να επιβάλουν τα δικά τους τέλη.

Ουράνιο: Πιστεύεται ότι τα σχέδια των ΗΠΑ περιλαμβάνουν την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, το οποίο θα χρειαζόταν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για να σκάψουν και να το απομακρύνουν. Ωστόσο, ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι απαιτήσεις για περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν «είναι απλώς επιδιώξεις που δεν θα υλοποιηθούν».

Καμία επίθεση: Η δήλωση που εξέδωσε το συμβούλιο ασφαλείας του Ιράν ζητά τον τερματισμό των επιθέσεων στη χώρα και στις περιφερειακές δυνάμεις, καθώς και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ επιδιώκουν περιορισμούς στις αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης και τον τερματισμό της υποστήριξής της από τις περιφερειακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Οι κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν τόνισαν ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, απειλώντας σήμερα ότι τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας «συνεπάγονται σαφές κόστος και ισχυρές απαντήσεις». Αλλά ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται, επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίσει να βομβαρδίζει τη χώρα με θανατηφόρα χτυπήματα. Ο εκπρόσωπος του Πακιστάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ο Λίβανος ήταν μέσα στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Κυρώσεις και Αποζημιώσεις: Ένας τομέας όπου φαίνεται να υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των απαιτήσεων των δύο πλευρών είναι η άρση των κυρώσεων. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν την άρση των κυρώσεων με το Ιράν. Αλλά το συμβούλιο ασφαλείας του Ιράν έχει επίσης ζητήσει την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης, καθώς και την πλήρη άρση των διεθνών κυρώσεων.

Οι συνομιλίες για της επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο ΗΠΑ και Ιράν θα διεξαχθούν το Μ. Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ με βασικό διαμεσολαβητή το Πακιστάν.

Με πληροφορίες του CNN