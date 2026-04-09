Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επικοινωνούσαν με τους Πακιστανούς όλη την ημέρα και είχαν διευκρινίσει τι ακριβώς χρειάζονταν οι ΗΠΑ και ο Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Όταν ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ πρότεινε την Τρίτη μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων μέσω των social media, λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ για το Ιράν, φάνηκε να είναι μια απεγνωσμένη έκκληση της τελευταίας στιγμής προς τους ηγέτες της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι εκκλήσεις του Σαρίφ για παράταση δύο εβδομάδων της προθεσμίας του Τραμπ, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων των χωρών δεν ήταν ακριβώς νέα για τον Λευκό Οίκο, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος είχε σε μεγάλο βαθμό εγκρίνει συγκεκριμένα στοιχεία της θέσης του Σαρίφ πριν δημοσιοποιηθεί, ανέφεραν οι πηγές.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επικοινωνούσαν με τους Πακιστανούς όλη την ημέρα και είχαν διευκρινίσει τι ακριβώς χρειάζονταν οι ΗΠΑ και ο Τραμπ για να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός, αναφέρουν πηγές. Τα διπλωματικά κανάλια περιελάμβαναν συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί για τη δήλωση του Σαρίφ πριν από τη δημοσίευσή της.

Οι διαδικτυακές εικασίες σχετικά με τον ρόλο του Λευκού Οίκου στην ανάρτηση εντάθηκαν επειδή αρχικά εμφανίστηκε στο ίντερνετ με τις λέξεις «Σχέδιο - Μήνυμα του Πρωθυπουργού του Πακιστάν στο X».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου παραδέχτηκε ότι υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία σχετικά με την ανάρτηση, αλλά αρνήθηκε ότι ο Λευκός Οίκος συμμετείχε στη συγγραφή της.

«Ο Πακιστανός πρωθυπουργός ενημέρωσε την ομάδα του Προέδρου ότι δημοσίευε αυτή τη δήλωση. Αλλά ο Λευκός Οίκος δεν τη συνέταξε, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ την είδε καν, μέχρι να δημοσιευτεί», δήλωσε στο CNN.

