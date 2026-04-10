Το αίτημα θα τεθεί ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να θέσουν το ζήτημα της απελευθέρωσης Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο Ιράν κατά τη διάρκεια των αυριανών ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Ωστόσο, το αίτημα αυτό ενδέχεται να μην τεθεί άμεσα, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν εξελιχθούν ομαλά, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν στο Πακιστάν, έπειτα από συμφωνία για μια υπό όρους εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η εκεχειρία δοκιμάζεται ήδη, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει να «παίξει παιχνίδια» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της απελευθέρωσης ή ανταλλαγής κρατουμένων δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο δέκα σημείων που πρότεινε η ιρανική πλευρά και δημοσιοποιήθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, το οποίο απορρίφθηκε από την Ουάσιγκτον.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Ιράν διαφέρουν σημαντικά από όσα έχουν μεταφέρει οι αξιωματούχοι της χώρας στον Ντόναλντ Τραμπ.