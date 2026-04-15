Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου κατά του πάπα.

O Ντόναλντ Τραμπ προχθές απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να ζητήσει συγγνώμη από τον Αμερικανό Πάπα Λέων για τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις εναντίον του και σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη ρητορική του.

«Θα μπορούσε κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι είναι απολύτως απαράδεκτο το Ιράν να διαθέτει πυρηνική βόμβα;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.