Η ΑΑΔΕ παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις για τον ειδικό φόρο πολυτελείας, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο για εκπρόθεσμες δηλώσεις και τους περιορισμούς στις συμπληρωματικές.

Διευκρινίσεις με ιδιαίτερη σημασία για τους υπόχρεους του ειδικού φόρου πολυτελείας παρείχε η ΑΑΔΕ, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο που ισχύει για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, αλλά και τους περιορισμούς που αφορούν τις συμπληρωματικές.

Οι οδηγίες αυτές επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, την ενδοκοινοτική απόκτηση ή την εγχώρια παραγωγή ειδών πολυτελείας και καλούνται να τηρούν με ακρίβεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, η δήλωση απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον στον οποίο γεννάται η φορολογική υποχρέωση. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, οι υπόχρεοι διατηρούν τη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής, γεγονός που λειτουργεί ως δικλείδα συμμόρφωσης και περιορίζει τις συνέπειες από καθυστερήσεις ή παραλείψεις, χωρίς ωστόσο να απαλλάσσει από τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Ενδεικτικά, επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση πολυτελών ρολογιών και δεν υπέβαλε τη δήλωση εντός προθεσμίας για συγκεκριμένο μήνα, μπορεί να την καταθέσει μεταγενέστερα μέσω myAADE, αναλαμβάνοντας όμως τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Αντίστοιχα, φυσικό πρόσωπο που εισήγαγε σκάφος αναψυχής και παρέλειψε εμπρόθεσμα τη δήλωση, έχει τη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής ώστε να τακτοποιήσει τη φορολογική του εκκρεμότητα.

Το πλαίσιο, ωστόσο, είναι σαφές ως προς τα όρια αυτής της ευελιξίας. Δεν προβλέπεται η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την οριστική υποβολή μιας δήλωσης δεν είναι δυνατή η διόρθωση ή τροποποίησή της με νέα δήλωση. Για παράδειγμα, αν παραγωγός ειδών πολυτελείας διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι δήλωσε εσφαλμένη φορολογητέα αξία ή αν εισαγωγέας παρέλειψε κάποιο στοιχείο, δεν μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση, αλλά οφείλει να απευθυνθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με σχετικό αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τέλος, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι με την οριστική υποβολή η δήλωση θεωρείται παραληφθείσα από τη φορολογική διοίκηση, ανεξάρτητα από την καταβολή του φόρου, ενώ η καθυστέρηση πληρωμής ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις, χωρίς να αναιρεί την υποχρέωση ακρίβειας κατά την αρχική δήλωση.