Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε διορθώσεις και αλλαγές στο έντυπο Ε9, καθώς από αύριο η πλατφόρμα «κλειδώνει» και ξεκινά η εκκαθάριση του νέου ΕΝΦΙΑ.

Όσοι μέσα στο 2025 προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές ή τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους καλούνται να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς κάθε λάθος ή παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο φόρο.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ για το 2026 θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου. Παράλληλα, ο νέος λογαριασμός θα είναι μειωμένος έως και κατά 20% για περίπου 400.000 ασφαλισμένες κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ και κατά 10% για τις υπόλοιπες ασφαλισμένες κατοικίες. Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποστείλει τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην ΑΑΔΕ, ώστε να ξεκινήσει ο υπολογισμός του φόρου. Μείωση κατά 50% προβλέπεται επίσης για όσους έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Σήμερα οι τελευταίες διορθώσεις στο Ε9

Υποχρέωση ελέγχου και διόρθωσης του Ε9 έχουν όσοι είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους εντός του 2025 και οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως αγροτεμάχια και εκτάσεις εκτός σχεδίου, αλλά και όσοι απέκτησαν ακίνητα εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος και υπέβαλαν δηλώσεις μεταβίβασης είτε χειρόγραφα στις ΔΟΥ είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ. Στις ίδιες περιπτώσεις εντάσσονται και μεταβιβάσεις επικαρπίας, όταν αυτή περιέρχεται στον ψιλό κύριο, ο οποίος φορολογείται για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Υποχρέωση δήλωσης έχουν επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα εντός του 2025, καθώς και όσοι είχαν οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους που δεν σχετίζεται με μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή. Τέτοιες μεταβολές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων που δεν είχαν δηλωθεί, την ανέγερση ή αποπεράτωση κτίσματος, την κατεδάφιση υφιστάμενου ακινήτου ή την προσθήκη νέου ορόφου.

Από την υποχρέωση υποβολής ή διόρθωσης του Ε9 εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν μέσα στο 2025 τις δηλώσεις μεταβίβασης, δωρεών ή γονικών παροχών ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, καθώς στις περιπτώσεις αυτές η ενημέρωση του Ε9 πραγματοποιήθηκε αυτόματα από την ΑΑΔΕ.