Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026 που αναρτήθηκαν χθες απεκάλυψαν μικρές αλλά ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2025, τόσο στο συνολικό ύψος του φόρου όσο και στον αριθμό των φορολογουμένων και των δικαιούχων εκπτώσεων.

Παράλληλα, η εφετινή χρονιά σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός νέου σημαντικού μέτρου φορολογικής ελάφρυνσης, καθώς για πρώτη φορά θεσπίσθηκε μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, με στόχο την ενίσχυση των κατοίκων της περιφέρειας και των λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ανήλθε σε 2,297 δισ. ευρώ, έναντι 2,303 δισ. ευρώ το 2025. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 0,28% σε ετήσια βάση, γεγονός που δείχνει ότι η συνολική επιβάρυνση των φορολογουμένων παραμένει σχεδόν σταθερή με οριακή υποχώρηση.

Αντίθετα, ο αριθμός των φορολογουμένων στους οποίους βεβαιώθηκε φόρος εμφανίζει μικρή αύξηση. Το 2026 καταγράφηκαν 6.171.359 φορολογούμενοι έναντι 6.164.976 το 2025, δηλαδή αύξηση περίπου 0,1%.

Πιο έντονη είναι η μεταβολή στις εκπτώσεις για ασφαλισμένες κατοικίες. Το 2026 οι δικαιούχοι αυξήθηκαν σε 428.147 από 359.434 το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 19,1%. Παράλληλα, το συνολικό ποσό της έκπτωσης αυξήθηκε από 21,08 εκατ. ευρώ σε 26,09 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου κατά 23,8%. Αυτό δείχνει ότι περισσότερα νοικοκυριά ασφαλίζουν την κατοικία τους προκειμένου να επωφεληθούν από τη φορολογική ελάφρυνση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση της χρονιάς δεν αφορά μόνο αριθμούς αλλά και τη φορολογική πολιτική. Το 2026 εφαρμόζεται για πρώτη φορά μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ένα μέτρο που καλύπτει περισσότερα από 583.000 δικαιώματα κύριας κατοικίας και δεν υπήρχε στην εκκαθάριση του 2025.

Σε περίπτωση που η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό, οι φορολογούμενοι θα πρέπει αρχικά να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου στη δήλωση Ε9, καθώς το πρόβλημα συνήθως οφείλεται σε παράλειψη ή λάθος στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Αν διαπιστωθεί τέτοιο σφάλμα, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την υποβολή και εφόσον επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, η μείωση θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση του φόρου.

Εάν η μείωση ή απαλλαγή εξακολουθεί να μην έχει αποδοθεί μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η διαδικασία πραγματοποιείται επιλέγοντας «Νέο αίτημα», στη συνέχεια «Φορολογία», «Κεφάλαιο» και τέλος «Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ», ενώ μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Δ500 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δικαίωμα στη μείωση.