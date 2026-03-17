Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η Trade Estates για τη χρήση του 2025, παρουσιάζοντας ισχυρή κερδοφορία και αυξημένα έσοδα, ενώ παράλληλα προχωρά σε υψηλότερη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν σε 39,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 66,1% σε σύγκριση με τα 24 εκατ. ευρώ του 2024. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 21,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 64,9%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,3% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 9,6%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 4%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα των λειτουργικών ταμειακών ροών, με τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) να αυξάνονται κατά 44,3% στα 22 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 661 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, αυξημένο κατά 9,2%, ενώ η μεικτή εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 601,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11,1%. Η καθαρή εσωτερική αξία (NAV) ενισχύθηκε στα 340 εκατ. ευρώ ή 2,81 ευρώ ανά μετοχή, από 2,59 ευρώ ένα χρόνο πριν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 15,75 εκατ. ευρώ, αυξημένου κατά 30,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έχει ήδη διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα 0,065 ευρώ ανά μετοχή, με το υπόλοιπο ποσό να αναμένεται να καταβληθεί μετά την έγκριση των μετόχων.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Παπούλης υπογράμμισε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, με ισχυρή λειτουργική επίδοση, αύξηση των μισθωτικών εσόδων και συνεχή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εμπορικών πάρκων και logistics.

Όπως σημείωσε, η υψηλή πληρότητα των εμπορικών ακινήτων και η ενισχυμένη ζήτηση για σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις logistics στηρίζουν τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση διασφαλίζει ευελιξία για νέες επενδύσεις.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη στρατηγική βιωσιμότητας και στη συμμετοχή της εταιρείας στον ευρωπαϊκό οργανισμό EPRA, επισημαίνοντας ότι η Trade Estates παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, παρά τις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.