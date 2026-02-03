Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον δεύτερο φετινό αγώνα του στο μίτινγκ στην Οστράβα.

Ο Ματία Φουρλάνι ήταν ο νικητής της πρώτης φετινής μονομαχίας του με τον Μίλτο Τεντόγλου, στο μίτινγκ που διεξήχθη στην Οστράβα.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8,23 μέτρα και πήρε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον Ιταλό παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, ο οποίος έφτασε στα 8,30 για να νικήσει.

Τόσο ο Τεντόγλου όσο και ο Φουρλάνι έκαναν την καλύτερη πρεμιέρα της καριέρας τους σε αυτή τη σεζόν του κλειστού στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε στα 8,25 μ., στην ημερίδα που έγινε στην Παιανία στις 24 Ιανουαρίου και μία ημέρα αργότερα ο Ιταλός έφτασε στα 8,33 μ., την κορυφαία φετινή επίδοση, σε μίτινγκ στο Παρίσι.

Για αυτό αναμενόταν με ενδιαφέρον η πρώτη φετινή μονομαχία τους. Στην Οστράβα, ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με δύο άκυρα άλματα και στη συνέχεια πήδηξε 7,96 μέτρα. Στην τέταρτη προσπάθεια έφτασε στα 8,23 μ., ένα εκατοστό πιο μακριά από το καλύτερο άλμα που είχε κάνει έως εκείνη την ώρα ο Φουρλάνι και πέρασε στην πρώτη θέση.

Ωστόσο, στην πέμπτη προσπάθεια ο Ιταλός προσγειώθηκε στα 8,30 μ., που του έδωσαν τελικά τη νίκη. Η πέμπτη προσπάθεια του Τεντόγλου μετρήθηκε στα 7,01 μ., ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα του με άλμα στα 8,06 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου.