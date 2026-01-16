Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι σε εισαγόμενα τρόφιμα για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Μπλόκο σε ακατάλληλα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά έθεσαν οι ευρωπαϊκές αρχές ασφάλειας τροφίμων στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς εντοπίστηκαν υπερβάσεις στα επίπεδα χημικών υπολειμμάτων.

Eιδικότερα, σύμφωνα με δύο πρόσφατες κοινοποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για Επικίνδυνα Τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), σήμανε συναγερμός στην ευρωπαϊκή αγορά για μπανάνες από το Εκουαδόρ και πιπεριές από την Αίγυπτο. Στις μπανάνες ανιχνεύθηκε η μη εγκεκριμένη ουσία χλωρπυριφός (chlorpyrifos). Οι αρχές της Ολλανδίας κατέγραψαν σοβαρό ενδεχόμενο κίνδυνο για τους καταναλωτές, και στο πλαίσιο αυτό πάρθηκε η απόφαση για απαγόρευση πώλησης, ενημέρωση παραληπτών και ανάκληση από καταναλωτές στο Βέλγιο.

Πρόβλημα προέκυψε και με πιπεριές Αιγύπτου, καθώς ανιχνεύθηκε χλωρπροφάμη πάνω από τα νόμιμα όρια (0,048 mg/kg). Η Σλοβενία επέβαλε κατάσχεση ή καταστροφή των προϊόντων στα σύνορα. Δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, καθώς τα προϊόντα δεν μπήκαν στην αγορά. Τα δύο περιστατικά υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα των αυστηρών ελέγχων φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας στην ΕΕ, ιδιαίτερα σε εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες.