Όχι σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέει η κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Εν προκειμένω, δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ή το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική. Άρα, θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης δεν στηρίζονται ούτε σε αποδείξεις ούτε σε επαρκείς ενδείξεις, επισημαίνοντας ότι το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς αναφέρει πως δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων για τη σύσταση προανακριτικής, αλλά αρκεί η αναφορά πραγματικών περιστατικών.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε προκαταρκτική χωρίς στοιχεία. Τους ενδιαφέρει να μετατρέψουν την πολιτική σε ένα απέραντο δικαστήριο, χωρίς πραγματικά στοιχεία και δεδομένα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για υπερβολικές και αβάσιμες διατυπώσεις, τονίζοντας ότι δεν προκύπτει από πουθενά ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ περί ύπαρξης παράνομου μηχανισμού με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεχθεί την παραπομπή των πρώην υπουργών Κώστα Αχ. Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο, ενώ στις περιπτώσεις των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη δεν εγκρίθηκε προανακριτική λόγω έλλειψης στοιχείων.

Τέλος, προανήγγειλε ότι ο κ. Λιβανός και η κ. Αραμπατζή θα τοποθετηθούν δημόσια, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «θα δείξουν με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα γιατί η προσπάθεια εμπλοκής τους δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα».

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο παρελθόν οι δύο πρώην υπουργοί είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής, ενώ είχε εξεταστεί και το μοντέλο Τριαντόπουλου. Πλέον, εν μέσω εσωκομματικών εντάσεων στη ΝΔ για τη διαχείριση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ και των άρσεων ασυλίας, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να επιδιώκει την αποφυγή μιας τέτοιας διαδικασίας, η οποία εκτιμάται ότι θα ήταν δύσκολο να συγκροτηθεί και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής συμμετοχής.