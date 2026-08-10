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Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται στην πνευματική διαδρομή και το έργο του Στέλιου Ράμφου.

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο ο Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντάς τον «κορυφαίο Έλληνα διανοητή» και «ξεχωριστό, σύγχρονο φιλόσοφο».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται στην πνευματική διαδρομή και το έργο του Στέλιου Ράμφου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του για τη συσχέτιση της σύγχρονης δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση.

Όπως αναφέρει, ο Στέλιος Ράμφος είχε υπάρξει καθηγητής στο Παρίσι και διέθετε «ευρείες γνώσεις, ξεκάθαρη σκέψη, αιχμηρό όποτε χρειαζόταν λόγο, παρεμβατικότητα και έμφαση στην Ελλάδα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης θυμάται, μάλιστα, την πρώτη φορά που τον άκουσε ως φοιτητής τη δεκαετία του ’80, σημειώνοντας ότι είχε εντυπωσιαστεί από την παρουσία και τον λόγο του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην πρόσκληση του Στέλιου Ράμφου να συμμετάσχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 2017, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του «ασυνήθιστη παρέμβαση».

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«Μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, υπογραμμίζει ότι η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου «θα μείνει πάντα ζωντανή», εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

{https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/}