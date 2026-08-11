«Βόμβα μεγατόνων» από το FootMercato καθώς, σε δημοσίευμά του αναφέρει ότι ο Μέσι αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του.

Ο θάνατος του πατέρα του, Χόρχε Μέσι, έχει συγκλονίσει τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος φέρεται να αποφάσισε να βάλει προσωρινά στον «πάγο» την ποδοσφαιρική του καριέρα, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένεια και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του.

Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό Μέσο Foot Mercato, σύμφωνα με το οποίο ο Αργεντινός σούπερ σταρ εξετάζει το ενδεχόμενο να απέχει από την ενεργό δράση για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, μετά την απώλεια του πατέρα του.

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (7/8), σε ηλικία 68 ετών, σε κλινική του Ροσάριο, έπειτα από μακρά ασθένεια. Η απώλειά του αποτελεί ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα για τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο είχε στενή σχέση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς υπήρξε για χρόνια ο άνθρωπος που διαχειριζόταν την καριέρα του.