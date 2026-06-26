«Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Ουδείς από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει», δήλωσε ο Νίκος Παππάς στα Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε ότι το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και συμπλήρωσε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν την χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Υποστήριξε, δε, ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για την νέα κατάσταση.

Αναλυτικά

Για τη συνέντευξη Τσίπρα

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα λεγόμενα του κ.Τσίπρα και τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Α. Τσίπρα ο οποίος ξεκαθάρισε την στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί και να βαδίζει όπως βάδιζε πριν από αυτό. Αυτό το αντιλαμβάνεται κάθε ένας και θα είναι απρόσμενο να μην το αντιληφθεί κάποιος που φιλοδοξεί να ηγείται».

Για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής

«Είναι δευτερεύον αν η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να συγκριθεί με την αυτονόητη σύγκλισή της εκ μέρους της ηγεσίας ή αν θα γίνει με τις καταστατικά προβλεπόμενες διατάξεις. Είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για την νέα κατάσταση. Πρέπει να επικαιροποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τώρα είμαστε σε μια νέα φάση δεν είμαστε στην 6η Ιουνίου».

Για τον Φάμελλο και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

«Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες του προέδρου λέω ποιες από αυτές ασκεί, αυτό είναι το ερωτηματικό που γεννιέται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρέπει να αξιολογήσουμε την νέα κατάσταση, να δοθεί μια ερμηνεία και για την δημοσκοπική μας εικόνα, δεν έχει γίνει αυτό κατορθωτό, και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι στιγμές είναι οριακές και θα πρέπει κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα».

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες περί πρότασης μομφής στον Σωκράτη Φάμελλο, απάντησε: «Δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση όμως είναι σαφές ότι όλοι αξιολογούμεθα ανά πάσα στιγμή ειδικά σε οριακές στιγμές».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί το πρόγραμμά του»

«Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό με την χθεσινή του συνέντευξη ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση, εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του για να υπερασπιστεί ενώπιον του λαού το πρόγραμμά του και εμείς να ανταποκριθούμε στη δέσμευση μας. Πρέπει να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

«Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κόμμα; Πιστεύετε ότι μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή θα βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να διαλυθεί», ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε: «Αυτά δεν μπορεί να γίνουνε. Η κατάσταση είναι δυναμική και πάρα πολλά στελέχη τα οποία βρέθηκαν στην πλειοψηφία της απόφασης η οποία δεν τελεσφόρησε με βάση και την χθεσινή τοποθέτηση Τσίπρα, αναθεωρούν και προβληματίζονται για το πως θα προχωρήσουμε».

«Ουδείς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα είναι υποψήφιος, σημείωσε: «Αυτό είναι δευτερεύον, περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή ο χώρος θεωρώ ότι έχει αποθέματα τα οποία μένουν αναξιοποίητα, θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδείς από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει».