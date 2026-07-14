Το νέο πλαίσιο για την «αναβίωση» εγκαταλελειμμένων οικισμών και οι εύλογες απορίες, oι Τούρκοι και το «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ΕΑΣ, η Paraga Beach του Παπαλέκα και η αμερικανική Speakeasy στην ελληνική αγορά του e-ticketing

Νέο πλαίσιο για τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς

Με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισάγει νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναβίωση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην επανάχρηση εγκαταλελειμμένων οικισμών και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, οι νέες διατάξεις δεν περιορίζονται μόνο στην αποκατάσταση των ίδιων των οικισμών. Προβλέπουν τη δυνατότητα πολεοδόμησης και λειτουργικής ανάπτυξης όμορων εκτάσεων, δημιουργώντας ένα νέο εργαλείο οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης που ενδέχεται να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη της αξιοποίησης γης σε πολλές περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο επιτρέπει, πέρα από την αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου οικισμού, την πολεοδόμηση λειτουργικά συνδεόμενων εκτάσεων, με το συνολικό εμβαδόν της περιοχής ανάπτυξης να μπορεί να φτάσει έως και τα 200 στρέμματα. Οι όμορες εκτάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (Π.Π.Α.Ι.Π.) ή να ενταχθούν σε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, το νέο καθεστώς προβλέπει ευρύ φάσμα επιτρεπόμενων χρήσεων γης, καθώς οι νέες περιοχές ανάπτυξης μπορούν να φιλοξενήσουν χρήσεις κατοικίας, τουρισμού, εμπορίου, αναψυχής και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη ότι οι προς πολεοδόμηση εκτάσεις πρέπει να είναι ενιαίες, να διαθέτουν ελάχιστη επιφάνεια 50 στρεμμάτων και να μην εμπίπτουν σε δασικές, αναδασωτέες, αρχαιολογικές ή άλλες προστατευόμενες περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβατική διάταξη για παλαιούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς, καθώς όσοι είχαν υποβάλει αίτηση σκοπιμότητας πριν από το 1997 μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς ακόμη και με εκτάσεις τουλάχιστον 40 στρεμμάτων, αντί των 50 που προβλέπονται ως γενικός κανόνας. «Κομβικό ρόλο» στη διαδικασία αποκτά ο υπουργός Περιβάλλοντος, καθώς η καταλληλότητα των εκτάσεων και η έγκριση των σχεδίων περνούν μέσα από δικές του υπουργικές αποφάσεις (μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων). Αν και οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως δηλωμένο στόχο την αναβίωση εγκαταλελειμμένων οικισμών και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, δημιουργούν αναμφισβήτητα νέα δεδομένα στην αγορά γης και στις δυνατότητες οργανωμένης ανάπτυξης. Αν λοιπόν ψηφισθούν θα αποτελέσουν αντικείμενο στενής παρακολούθησης.

Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τις διατάξεις μας προέκυψαν εύλογες απορίες. Ποιοι εγκαταλελειμμένοι οικισμοί πληρούν τελικά τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο καθεστώς; Ποιοι ιδιώτες ή εταιρείες διαθέτουν ήδη μεγάλες όμορες εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν; Έχουν προηγηθεί σημαντικές αγορές γης τους τελευταίους μήνες στις περιοχές αυτές; Ποιοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί επωφελούνται από τη μεταβατική διάταξη που μειώνει το ελάχιστο όριο έκτασης; Και τέλος, ποια μεγάλα επενδυτικά σχήματα, real estate funds ή ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύξουν οργανωμένα projects αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο; Οι απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα είναι εύλογο να αναζητηθούν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ως πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου που εισηγείται τις νέες διατάξεις, είναι σε θέση να γνωρίζει…

Οι Τούρκοι και το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Σοβαρές τριβές στο εσωτερικό της κυβέρνησης προκαλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η εμπλοκή μεγάλων τουρκικών κατασκευαστικών ομίλων στην επέκταση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενός έργου προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ. Η παρουσία τουρκικών εταιρειών σε ένα έργο υψηλού συμβολισμού για τη χώρα έχει πυροδοτήσει έντονες διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων υπουργών, ενώ ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να μην έχει ακόμη καταλήξει στην τελική του στάση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο υπουργικό συμβούλιο έχουν διαμορφωθεί δύο διακριτές γραμμές. Από τη μία πλευρά βρίσκονται υπουργοί που υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες πρέπει να κινηθούν αποκλειστικά με οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίζει συνθήκες ανοικτού ανταγωνισμού. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το πολιτικό και γεωπολιτικό μήνυμα που θα εξέπεμπε η ανάθεση κρίσιμου τμήματος ενός εμβληματικού έργου σε τουρκικούς ομίλους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από εύθραυστη ισορροπία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον πρωθυπουργό να δέχεται αντικρουόμενες εισηγήσεις και να αποφεύγει, προς το παρόν, να ανοίξει τα χαρτιά του, καθώς οποιαδήποτε απόφαση εκτιμάται ότι θα έχει τόσο πολιτικό κόστος. Υπενθυμίζεται πως η επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» προβλέπει την αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου στα 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, μέσω της κατασκευής περίπου 148.000 νέων τετραγωνικών μέτρων, νέων πυλών, χώρων εξυπηρέτησης επιβατών, εμπορικών εγκαταστάσεων και σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών.

Η αποκάλυψη Μανδραβέλη

Το χθεσινό δημοσίευμα του Βαγγέλη Μανδραβέλη στο Powergame.gr υπό τον τίτλο «Χορός κρατικών συμβάσεων 200 εκατ. με εταιρείες συμβούλων σε έξι μήνες» ανέδειξε ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος: την υπογραφή δημοσίων συμβάσεων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με εξαιρετικά ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, ενόψει της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αξία του δημοσιεύματος του καλού συναδέλφου δεν βρίσκεται μόνο στα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ανοίγει μια συζήτηση για την πραγματική δυνατότητα υλοποίησης αυτών των έργων. Όταν δημόσιες συμβάσεις μεγάλης αξίας πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε έναν έως πέντε μήνες, το εύλογο ερώτημα δεν είναι μόνο αν τηρήθηκαν οι προθεσμίες, αλλά και αν οι ανάδοχοι διέθεταν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, την οργανωτική υποδομή και την επιχειρησιακή επάρκεια για να παραγάγουν τα «προβλεπόμενα παραδοτέα» με την «απαιτούμενη ποιότητα».

Ειδικότερα, στη βάση του δημοσιεύματος θα πρέπει να εξεταστεί πόσες από τις εταιρείες και τις ενώσεις εταιρειών που αναφέρονται —Deloitte - EEO - Bright BS, PwC - Toposophy, Διαδικασία, EY, Πεδίο Εκδοτική, B&F - Grant Thorton, Άποψη - Κόμβος Εκπαίδευσης, Planet - Σαμαράς & Συνεργάτες - Kantor, Intraway, Σχεδιασμός ΑΕ, Γεωανάλυση, Τοποδομική - Άνυσμα - Ι. Αλαβάνος - Χ. Αθανασόπουλος, Ερατοσθένης - Μελέτη ΑΕΜΕ, MTC - Nerco - Γεωαπόδοση, Infoterra, Γεωδίκτυο - Γεωπασικόνιση - ΑΔΤ - Θαλής Μελετητική, Σαμαράς & Συνεργάτες - Consotris, Διαδικασία - Grant Thorton, Ήλιδα Σύμβουλοι, Ρόικος Σύμβουλοι - Χωροβάτης, Χωρομετρία Σύμβουλοι - Γ.Μ. Ζαρκαδούλα, Deloitte - The Newtons Laboratory, EY - OTE - Real Consulting, Ευρωσύμβουλοι - Kantor, EINS - Kantor και NAMA - Α. & Ι. Πρέσβελος & ΣΙΑ - Όριο Σύμβουλοι— έχουν υπογράψει κατά τους τελευταίους μήνες μία ή περισσότερες δημόσιες συμβάσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό ορίζοντα υλοποίησης μικρότερο των 150 ημερών.

Η εξέταση αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στη διάρκεια κάθε μεμονωμένης σύμβασης. Απαιτείται να καταγραφεί το σύνολο των έργων που εκτελούσε ταυτόχρονα κάθε εταιρεία ή κοινοπραξία, το ύψος και το αντικείμενό τους, ο αριθμός των προβλεπόμενων ανθρωπομηνών, οι δηλωμένες ομάδες έργου και ο βαθμός παράλληλης απασχόλησης των ίδιων στελεχών σε διαφορετικές συμβάσεις. Παράλληλα, οι αναθέτουσες αρχές και ακολούθως οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ) θα πρέπει να διασταυρώσουν τις δηλώσεις ΦΜΥ, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, ώστε να διαπιστωθεί πόσους εργαζομένους απασχολούσε πραγματικά κάθε ανάδοχος κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ιδίως στις κοινοπραξίες πρέπει να εξακριβωθεί ποιο μέλος διέθεσε το προσωπικό, με ποια ειδικότητα, για πόσο χρόνο και σε ποιο συγκεκριμένο παραδοτέο. Μόνο μέσα από αυτή τη διασταύρωση μπορεί να αξιολογηθεί εάν το πραγματικά διαθέσιμο προσωπικό δικαιολογεί τον όγκο των ανθρωπομηνών που δηλώθηκαν ή τιμολογήθηκαν και εάν ήταν αντικειμενικά δυνατή η παραγωγή των προβλεπόμενων παραδοτέων μέσα σε διάστημα μικρότερο των 150 ημερών. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ δηλωμένου προσωπικού, παράλληλων συμβάσεων και τιμολογημένων ανθρωπομηνών, θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω η πραγματική απασχόληση των στελεχών, η ενδεχόμενη χρήση υπεργολάβων ή εξωτερικών συνεργατών, η τήρηση των συμβατικών όρων και η ουσιαστική ποιότητα και αυτοτέλεια των παραδοτέων.

Να ξεκαθαρίσουμε πως η έρευνα αυτή δεν προδικάζει παρατυπία εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρείας. Αποτελεί, όμως, αναγκαία προϋπόθεση διαφάνειας και λογοδοσίας, ιδίως όταν δημόσιες συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται σε ασφυκτικές προθεσμίες και βασίζονται σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό τιμολογούμενων ανθρωπομηνών. Και κατά την άποψή μας το ΤΕΕ θα έπρεπε ήδη να ζητήσει αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία από τις εταιρείες, ώστε να μπορέσει να τα διαθέσει στις αρχές όταν – και εφόσον- ερωτηθεί…

ΕΑΣ: Βλέπουν τζίρο 40 εκατ. ευρώ το 2026

Με ενισχυμένες επιδόσεις κινούνται τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) το 2026. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, έως τις 20 Μαΐου 2026 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου είχε ήδη διαμορφωθεί στα 14,08 εκατ. ευρώ, ενώ η Διοίκηση προβλέπει ότι ο ετήσιος τζίρος θα αναθεωρηθεί ανοδικά και θα προσεγγίσει εφέτος τα 40 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης μεγαλύτερου αριθμού συμβάσεων. Εφόσον επιβεβαιωθεί, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα θα καταγράψουν νέα αύξηση της τάξης του 57% σε σχέση με το 2025, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 25,45 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την έντονα ανοδική πορεία που ξεκίνησε μετά τον υπερδιπλασιασμό των εσόδων από τα 9,99 εκατ. ευρώ του 2024. Παράλληλα, οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στα 2,31 εκατ. ευρώ από 25,03 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,29 εκατ. ευρώ, έναντι 25,08 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το EBITDA παρέμεινε αρνητικό, στα 6,27 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ωστόσο αισθητή βελτίωση. Η Διοίκηση των ΕΑΣ επισημαίνει ότι τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και το κεφάλαιο κίνησης έχουν πλέον καταστεί θετικά, γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής εικόνας αλλά και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη του Δημοσίου. Η δε στρατηγική για το τρέχον έτος επικεντρώνεται στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, στην υπογραφή μακροχρόνιων συμβάσεων παραγωγής αμυντικού υλικού μέσω διεθνών βιομηχανικών συνεργασιών και στη συνέχιση της οικονομικής εξυγίανσης, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πορείας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Το OTE Shares Award Plan

Ένα νέο πρόγραμμα επιβράβευσης στελεχών με τη μορφή δωρεάν μετοχών ενεργοποίησε ο ΟΤΕ. Πρόκειται για το «OTE Shares Award Plan», ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, το οποίο συνδέει την απόδοση της εταιρείας και των στελεχών της με τη δυνατότητα απόκτησης επιπλέον μετοχών χωρίς αντάλλαγμα. Το πρόγραμμα θα ισχύσει από τις 16 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2027 και απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα στελέχη των διοικητικών ομάδων MG1 έως MG3, καθώς και επιλεγμένα στελέχη των ομάδων MG4 και PG2 Upper, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση με τον Όμιλο την 1η Οκτωβρίου 2026 και έχουν αξιολογηθεί με απόδοση τουλάχιστον στο επίπεδο «ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης». Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του προγράμματος είναι η επίτευξη των εταιρικών στόχων που συνδέονται με το ετήσιο πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων κινήτρων (Short Term Incentive – STI) σε ποσοστό τουλάχιστον 100%. Σε περίπτωση επίτευξης μεταξύ 95% και 100%, η συμμετοχή μπορεί να εγκριθεί μόνο κατόπιν απόφασης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ότι τα στελέχη θα επενδύσουν δικά τους κεφάλαια για την αγορά μετοχών του ΟΤΕ.

Για τα στελέχη των ομάδων MG1 έως MG3, το ποσό της επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από το 10% έως το 30% του ετήσιου bonus επίτευξης στόχων (STI) που έλαβαν το προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση στελεχών που δεν είχαν λάβει bonus, η επένδυση υπολογίζεται με βάση το θεωρητικό bonus που αντιστοιχεί σε επίτευξη στόχων 100%. Για τα στελέχη των ομάδων MG4 και PG2 Upper, η συμμετοχή ορίζεται από 50 έως 250 μετοχές του ΟΤΕ. Το βασικό κίνητρο του προγράμματος είναι ότι, εφόσον οι συμμετέχοντες διατηρήσουν τις μετοχές που απέκτησαν για διάστημα ενός έτους, η εταιρεία θα τους χορηγήσει δωρεάν επιπλέον μετοχές. Η αναλογία που προβλέπεται είναι μία δωρεάν μετοχή για κάθε πέντε μετοχές που αποκτήθηκαν μέσω της προσωπικής επένδυσης. Οι δωρεάν αυτές μετοχές, γνωστές ως «matching shares», μεταφέρονται στους δικαιούχους μετά τη λήξη της περιόδου διακράτησης. Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η δωρεάν διάθεση έως 25.749 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα προέλθουν από ίδιες μετοχές που ήδη κατέχει η εταιρεία. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ.

Η Paraga Beach

Η οικογένεια Παπαλέκα προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Paraga Beach, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα του real estate και των τουριστικών επενδύσεων. Η νέα εταιρεία φέρει τη μορφή μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας, με έδρα το Νέο Ψυχικό Αττικής και έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου. Η ονομασία της εταιρείας παραπέμπει στην παραλία Παράγκα της Μυκόνου, έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς του νησιού, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του. Σύμφωνα με το καταστατικό, βασικός σκοπός της Paraga Beach είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται να αναπτύξει δραστηριότητα στην αγοραπωλησία ακινήτων, στη λειτουργία καταλυμάτων, στην κατασκευή κτιρίων, στην εκτέλεση εξειδικευμένων κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και στην παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων ΑΕ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Βασίλειο Παπαλέκα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ενώ μέλη του είναι ο Γεώργιος Γεωργάκης και ο Χρήστος Σταμάτης Βασιλείου.

Πάτησε Ελλάδα η Speakeasy

Την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά πραγματοποιεί η αμερικανική Speakeasy, μέσω της σύστασης της Speakeasy Bookings Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Αθήνα. Η νέα θυγατρική αποτελεί το πρώτο βήμα του αμερικανικού ομίλου για την επέκτασή του στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταφέροντας στην Ελλάδα την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στον κλάδο της ζωντανής ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας. Η ελληνική εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και λογισμικού, ενώ το αντικείμενό της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες κρατήσεων, ψηφιακής διαφήμισης, διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, διανομής περιεχομένου και διαμεσολάβησης για υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης. Οι δραστηριότητες αυτές ευθυγραμμίζονται με το επιχειρηματικό μοντέλο της μητρικής Speakeasy, η οποία έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που ενοποιεί τις κρατήσεις, την έκδοση εισιτηρίων, τις πληρωμές, το CRM, το marketing και τις premium υπηρεσίες φιλοξενίας σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με το καταστατικό, το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Speakeasy Bookings Greece ανέρχεται σε μόλις 1 ευρώ και έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο, την αμερικανική Speakeasy Bookings Inc., η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της νέας εταιρείας έχει αναλάβει ο συνιδρυτής της Speakeasy, Alex Joshua Manavi.

Η Speakeasy ιδρύθηκε από τους Alex Manavi, Tamas An και Paul Stacek και σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 200 μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξης του 500% σε ετήσια βάση, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, το 85% των νέων συνεργασιών της προέρχεται από συστάσεις υφιστάμενων πελατών. Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία σε περισσότερες από 30 πόλεις των ΗΠΑ, απευθύνεται σε νυχτερινά κέντρα, συναυλιακούς χώρους, ξενοδοχεία, εστιατόρια, διοργανωτές εκδηλώσεων και αθλητικούς οργανισμούς. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι TAO Group, Fontainebleau Resort, Barstool Sports, Blind Barber Group, E11EVEN Miami και Waterfront LA. Η είσοδος της Speakeasy στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι δημιουργεί έναν νέο παίκτη στον χώρο των ψηφιακών κρατήσεων και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπου κυρίαρχη θέση κατέχει σήμερα η more.com (πρώην Viva.gr).

Η Printec Ελλάς

Σε τροχιά ανάπτυξης κινήθηκε το 2025 η Printec Ελλάς, καταγράφοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στην κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 33,11 εκατ. ευρώ, έναντι 28,69 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 5,65 εκατ. ευρώ από 4,82 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 203,3 χιλ. ευρώ, από 31,4 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, η εταιρεία επέστρεψε σε καθαρή κερδοφορία, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 116,8 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 69,5 χιλ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 38,84 εκατ. ευρώ από 36,99 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 12,67 εκατ. ευρώ, έναντι 12,53 εκατ. ευρώ το 2024. Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα δημιουργεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, με στόχο τη διεύρυνση των συνεργασιών και την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας.

Η Fidra Properties

Στη σύσταση της Fidra Properties ΙΚΕ προχώρησαν χθες μέλη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Φαφαλιού, διευρύνοντας την επιχειρηματική τους παρουσία στον τομέα του real estate. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 29.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου. Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της Fidra Properties είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνονται ακόμη η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανάπτυξη οικοδομικών έργων, η κατασκευή κτιρίων, καθώς και η παροχή επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών. Στην εταιρεία συμμετέχουν ο Τζον Νεκτάριος Αναστάση Φαφαλιός με ποσοστό 45% και ο Dimitrios Anastassi Fafalios με ποσοστό 55%. Η εφοπλιστική οικογένεια Φαφαλιού, με γενέθλιο τόπο τον Βροντάδο της Χίου έχει έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και έχει πολυετή ιστορία και ισχυρή διεθνή παρουσία στη ναυτιλία, αποτελώντας μία από τις πλέον αναγνωρισμένες ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες.