Σε νέα ηθική οδηγία, το Βατικανό αποδέχεται τη χρήση ζωικών ιστών και οργάνων σε μεταμοσχεύσεις, τονίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια, διαφάνεια και σεβασμό.

«Ναι» στις μεταμοσχεύσεις που αξιοποιούν ιστούς ή όργανα προερχόμενα από ζώα στους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας είπε το Βατικανό, καθώς η πρόοδος στη γενετική τροποποίηση χοίρων και βοοειδών δημιουργεί νέες προοπτικές για ιατρικές θεραπείες.

Σε εκτενές έγγραφο 88 σελίδων με πολλές ηθικές κατευθύνσεις, το Βατικανό διευκρινίζει ότι το ζήτημα δεν εγείρει θρησκευτικές αντιρρήσεις για τέτοιες πρακτικές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά τα ιατρικά πρωτόκολλα και διασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων.

Το κείμενο αναφέρεται στη λεγόμενη ξενομεταμόσχευση, δηλαδή στη μεταφορά οργάνων ή ιστών μεταξύ διαφορετικών ειδών, μια μέθοδος που είχε ήδη γίνει αποδεκτή σε γενικές γραμμές από το Βατικανό από τις αρχές του 2000.

Παρότι η εφαρμογή της παραμένει ακόμη περιορισμένη, το 2024 πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού από χοίρο σε άνθρωπο, γεγονός που θεωρείται σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του πεδίου. Το νέο πλαίσιο, που διαμορφώθηκε με τη συμβολή επιστημόνων από την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία, ζητά οι σχετικές διαδικασίες να εφαρμόζονται με στοχευμένο, αναλογικό και βιώσιμο τρόπο.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των ασθενών για τους πιθανούς κινδύνους, όπως η απόρριψη του μοσχεύματος από το ανοσοποιητικό σύστημα ή πιθανές λοιμώξεις που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία.

Με πληροφορίες του Reuters