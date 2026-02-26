«Οι καταδίκες για τις υποκλοπές αποδεικνύουν καθεστώς Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point» του MegaNews, τόνισε ότι οι σημερινές καταδίκες στη δίκη για τις υποκλοπές αποτελούν απόδειξη καθεστωτικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών συνιστά αυταρχική πρακτική μη συμβατή με δημοκρατικά κράτη της Δύσης και ζήτησε να ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι για τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, σχολίασε ότι «Το ερώτημα είναι απολύτως σαφές: Ποιος έβαλε αυτούς τους τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές να κάνουν αυτή τη δουλειά; Θα μιλήσει αυτός που τους έβαλε, ή θα αφήσουμε το ζήτημα εκεί;

Ξύπνησαν ένα πρωί και άρχισαν τις παρακολουθήσεις; Δεν μου περνάει από το μυαλό ότι κάποιος μπορεί να παρακολουθεί την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτή να μη μιλάει, να παρακολουθεί τον κ. Χατζηδάκη και να μη μιλάει, σημαντικούς επιχειρηματίες και να αντιδρούν με τον τρόπο τους, να παρακολουθεί δημοσιογράφους, που μίλησαν και μπράβο τους. Δεν μου περνούσε από το μυαλό ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θεωρώ αυταρχική και καθεστωτική συμπεριφορά. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά χώρας της Δύσης. Όταν λέμε για το καθεστώς, αυτό εννοούμε. Αυτό είναι καθεστωτική συμπεριφορά.

Σας θυμίζω ότι ο πρωθυπουργός, τον Αύγουστο του 2022, έλεγε για τις παρακολουθήσεις, "δεν γνώριζα, και αν γνώριζα, δεν θα το επέτρεπα". Και απέπεμψε τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται κ. Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι; Θα βγει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει δήλωση; Θα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη και τους άλλους παρακολουθούμενους, όπως η κ. Γεροβασίλη και ο κ.Σπίρτζης;

Θα ζητήσουν να μάθουν τι έγινε, έστω και με καθυστέρηση, ο κ. Χατζηδάκης που έκανε δηλώσεις "αν είναι δυνατόν εμένα να με παρακολουθούσε"; Και τον παρακολουθούσε! Είναι αυτό η Δημοκρατία; Όταν θα τελειώσει αυτή η περίοδος, αργά ή γρήγορα, θα είναι μια πολύ σκοτεινή περίοδος για τη χώρα. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι, και κόμματα και πρόσωπα, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Μας λέγανε "έλα μωρέ, μην ασχολείσαι με αυτό", "δεν πουλάει" και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Τα ζητήματα Δημοκρατίας είναι κορυφαία για μια Δημοκρατία.

Εδώ είμαστε θύματα και πράξεων και πολιτικής. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάνει αυτά που καταλογίζουμε από κοινού με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, κάνει τις ιστορίες με την ακρίβεια, κάνει το ένα, το άλλο, και το πολιτικό σύστημα είναι ως έχει. Τι θα κάνουμε λοιπόν; Το σημερινό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Έλεγαν στους μάρτυρες που έρχονταν να καταθέσουν στην Εξεταστική –ειπώθηκαν στο δικαστήριο αυτά, είναι δημόσια– ότι "όσο είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μην ανησυχείτε, σας καλύπτει" και τους δίνανε και τις ερωτήσεις. Γι' αυτό μιλάω για καθεστώς. Πώς αλλιώς να το πω; Θυμίζω ότι ο πρώτος νόμος που έφερε η ΝΔ το καλοκαίρι του 2019, όταν έγινε κυβέρνηση, ήταν να πάρει το Μαξίμου την ευθύνη της ΕΥΠ. Και μετά, οι επισυνδέσεις που έγιναν από το Predator γινόντουσαν χιαστί με τις επισυνδέσεις από την ΕΥΠ».

Παράλληλα, σχολίασε και την εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάσσεται υπέρ ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής βάσει διεθνούς δικαίου, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά σε ενεργειακές συμφωνίες, όπως η πρόσφατη με τη Chevron. Χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι «Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε πει εξαρχής ότι εξωτερική πολιτική δεν κάνεις με τα ενεργειακά, κάνεις με το διεθνές δίκαιο. Και δικαιωνόμαστε από τα πράγματα. Γιατί; Γιατί κάθε μεγάλη εταιρεία, όπως είναι λογικό, κοιτάζει τα συμφέροντά της, όπως συνομιλεί με εσένα, θα συνομιλήσει και με τη Λιβύη και με την Τουρκία και με όλους, αυτό που τη νοιάζει είναι να κάνει τη δουλειά της. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής με βάση το διεθνές δίκαιο. Και εκεί τελειώνει η κουβέντα».