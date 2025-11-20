Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η ενίσχυση των διεθνών αγορών και οι στοχευμένες επενδύσεις ενισχύουν τη σταθερή ανοδική πορεία του δικτύου της Fraport Greece.

Με θετικό πρόσημο και σταθερή δυναμική ολοκληρώθηκε το δεκάμηνο του 2025 για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 35,3 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 2,7% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή ζήτηση για την Ελλάδα ως διεθνή προορισμό, αλλά και την ανθεκτικότητα του τουρισμού σε μια χρονιά με διαφοροποιημένες επιδόσεις ανά αγορά και προορισμό.

Οκτώβριος: Ανοδική κίνηση +3,7% παρά το τέλος της θερινής περιόδου

Ο φετινός Οκτώβριος συνέχισε την πολύ καλή εικόνα της «παρατεταμένης σεζόν», με την κίνηση να φτάνει τους 3,5 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% ή 125.000 επιβάτες.

Παρότι η θερινή περίοδος, βάσει των IATA slots, ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου, η κίνηση διατηρήθηκε υψηλή, ενισχυμένη από την παράταση της τουριστικής περιόδου προς τους μεταβατικούς – ή αλλιώς περιφερειακούς – μήνες της σεζόν. Η τάση αυτή αποτυπώνεται στα περισσότερα αεροδρόμια, με εξαίρεση ορισμένους ιδιαίτερα κορεσμένους προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κεφαλονιά και σε μικρότερο βαθμό η Ζάκυνθος.

Πρωταγωνιστές του μήνα: Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Χανιά

Σημαντική συμβολή στη θετική εικόνα του Οκτωβρίου είχαν τρία αεροδρόμια. Η Θεσσαλονίκη (SKG) σημείωσε αύξηση 9,7%, που μεταφράζεται σε περίπου 67.000 επιβάτες περισσότερους, ενισχυμένη από τη ζήτηση σε Γερμανία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία, αλλά και από ισχυρότερη εγχώρια κίνηση. Η Κέρκυρα (CFU) ακολούθησε με άνοδο 12,5% ή 50.000 επιβάτες, κυρίως χάρη στη δυναμική των αγορών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ισραήλ, ενώ τα Χανιά (CHQ) κατέγραψαν αύξηση 8,7% με 35.000 επιπλέον επιβάτες, επωφελούμενα από αυξημένη κίνηση από την Ελλάδα, την Πολωνία και τη Μάλτα. Στη Ρόδο η άνοδος ήταν πιο ήπια, στο 1,4%, ενώ η Κως διατήρησε σταθερή ανοδική πορεία με αύξηση 5,9%.

Αρνητικό πρόσημο σε Σαντορίνη και Μύκονο

Η μεγαλύτερη κάμψη καταγράφηκε στη Σαντορίνη (JTR), όπου η κίνηση μειώθηκε κατά 19,3%, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί που είχε ξεκινήσει την άνοιξη. Στη Μύκονο (JMK), η μείωση ήταν 10,7%, κυρίως λόγω υποχώρησης από την εγχώρια και την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αποκλίσεις αυτές δείχνουν ότι η πίεση κορεσμού σε πολύ δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς και η στροφή μέρους του κοινού σε εναλλακτικές επιλογές έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στα στατιστικά.

Διεθνείς αγορές: Γερμανία, Πολωνία και Ισραήλ σε ανοδική τροχιά

Η διεθνής αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή τον Οκτώβριο, με τη Γερμανία να καταγράφει αύξηση 8,4%, την Πολωνία να ενισχύεται κατά 21% και το Ισραήλ να σημειώνει άνοδο 27,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση από βασικούς εισερχόμενους προορισμούς.

Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε πτώση (-2,6%), όπως και η εγχώρια αγορά (-2,2%). Παρ' όλα αυτά, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με τη διεθνή κίνηση να καλύπτει το 81% του συνόλου για το δεκάμηνο.

Τα αεροδρόμια του δεκαμήνου: Θεσσαλονίκη και Ρόδος πλησιάζουν τα 7 εκατ. επιβάτες

Η συνολική εικόνα του δεκαμήνου δείχνει ισχυρές επιδόσεις στα περισσότερα αεροδρόμια. Η Ρόδος κατέγραψε 6,9 εκατομμύρια επιβάτες με αύξηση 2,3%, ενώ η Θεσσαλονίκη έφτασε τα 6,87 εκατομμύρια παρουσιάζοντας άνοδο 7,9%. Στην Κέρκυρα η κίνηση διαμορφώθηκε στα 4,55 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6%, και στα Χανιά στα 3,99 εκατομμύρια, με θετική μεταβολή 5%. Η Κως έκλεισε το δεκάμηνο με 3,11 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 3,4%, ενώ η Ζάκυνθος ακολούθησε στα 2,27 εκατομμύρια με ανάπτυξη 2,6%. Ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης στις κύριες αγορές και καλύτερης κατανομής της σεζόν συνέβαλε καθοριστικά σε αυτές τις επιδόσεις.

Επέκταση της τουριστικής σεζόν: Από ένδειξη σε πραγματικότητα

Τα στοιχεία της Fraport Greece δείχνουν ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δεν είναι πλέον θεωρητική.

Οι λεγόμενοι περιφερειακοί μήνες (Ιαν–Μάιος & Οκτ–Δεκ) εμφανίζουν σταθερή άνοδο από το 2022 έως το 2025, με εντυπωσιακές μεταβολές:

+29,6% διεθνής κίνηση στους ίδιους μήνες

650.000 επιπλέον επιβάτες στο τέλος του έτους

340.000 επιπλέον επιβάτες στις αρχές της χρονιάς

Η ανοδική αυτή τάση υποστηρίζεται και από τα οικονομικά κίνητρα που παρέχει η εταιρεία σε αεροπορικές εταιρείες για την ενίσχυση δρομολογίων εκτός υψηλής σεζόν.

Η στρατηγική πίσω από τους αριθμούς: επενδύσεις, συνεργασίες και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Fraport Greece, από την έναρξη της παραχώρησης το 2017, έχει εξυπηρετήσει 248 εκατομμύρια επιβάτες και συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στις υποδομές της, διαθέτοντας περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την αναβάθμιση των αεροδρομίων. Συνολικά έχει υλοποιήσει έργα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ προγραμματίζει νέες επεκτάσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Παράλληλα, διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών, με 89 αεροπορικές εταιρείες και 40 διεθνείς αγορές να συνδέονται με τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται.

Σε δηλώσεις του, ο CEO της Fraport Greece, Alexander Zinell, υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, αλλά και την ευθύνη της εταιρείας να στηρίζει την ποιότητα της εμπειρίας και την ισορροπημένη ανάπτυξη των προορισμών.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, Γιώργος Βήλος, τόνισε ότι η ανοδική πορεία «επιβεβαιώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προορισμών», ενώ αναφέρθηκε στις επενδύσεις, την καινοτομία και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς ως βασικούς παράγοντες ενίσχυσης της τουριστικής αλυσίδας.

Ένα δεκάμηνο θετικών ισορροπιών

Το 2025 επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποκτήσει ωριμότητα και ανθεκτικότητα. Παρά τις αποκλίσεις σε ορισμένους κορεσμένους προορισμούς, η συνολική εικόνα των αεροδρομίων της Fraport Greece παραμένει σαφώς θετική, με ισχυρή διεθνή ζήτηση, σταδιακή εξομάλυνση της εποχικότητας και ενίσχυση κρίσιμων αγορών.

Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα συνεχίζει να εδραιώνει το αποτύπωμά της ως κορυφαίος προορισμός όλο τον χρόνο και η Fraport Greece ως μια από τις δυνάμεις που στηρίζουν ενεργά αυτή τη μετάβαση.