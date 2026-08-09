Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε.

Νέο βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δόθηκε στη δημοσιότητα, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να βάλει τέλος στα σενάρια και τις φήμες που έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr και δείχνει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ να συνομιλεί με ομάδα ανθρώπων. Σε άλλη εκδοχή του υλικού εμφανίζεται να διδάσκει, γεγονός που παραπέμπει σε συνεδρία θρησκευτικής διδασκαλίας.

Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό ερωτηματικό: δεν έχει διευκρινιστεί πότε, πού και κάτω από ποιες συνθήκες καταγράφηκε το βίντεο. Το Associated Press δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τον χρόνο και τον τόπο της καταγραφής.

Μάλιστα, το Mehr είχε δημοσιοποιήσει παρόμοιο βίντεο και τον περασμένο Μάρτιο, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από την ίδια συνεδρία διδασκαλίας.

{https://x.com/nanana365media/status/2086388119931125941}

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Οι φήμες για την υγεία του

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέλαβε την ανώτατη ηγεσία του Ιράν τον Μάρτιο, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.

Ο ίδιος φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και έκτοτε έχει παραμείνει μακριά από τη δημόσια θέα. Η απουσία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επικοινωνία του με αξιωματούχους γίνεται κυρίως μέσω γραπτών μηνυμάτων, έχει τροφοδοτήσει σειρά σεναρίων για την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Ιρανικές πηγές έχουν κάνει λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ άλλες πληροφορίες που μεταδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ανέφεραν ακόμη και εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της υγείας του. Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει τις αναφορές περί βαριάς κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματά του ήταν ελαφρά.

Παράλληλα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ επικοινωνεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους μέσω ενός αργού και έμμεσου δικτύου ενδιάμεσων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος να εντοπιστεί και να αποτελέσει στόχο νέας επίθεσης.

Η συνάντηση με τον Πεζεσκιάν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η πληροφορία ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με το κρατικό Press TV, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του τρίτου έτους της προεδρικής θητείας του Πεζεσκιάν. Οι δύο άνδρες φέρεται να συζήτησαν εκτενώς τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού, οι στρατιωτικές εξελίξεις, η λεγόμενη «τρίτη φάση επιθετικού πολέμου», οι μελλοντικές προοπτικές της χώρας, αλλά και η οικονομική συνεργασία του Ιράν με ξένους εταίρους.

Ο ίδιος ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι η άμεση επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη είναι αυτή την περίοδο δύσκολη, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από την παρουσία και τη δραστηριότητα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.