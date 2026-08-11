Το έργο έχει προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συμβατική δαπάνη διαμορφώνεται σε 19,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 24,428 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Την έκδοση οριστικής απόφασης για τη νομιμότητα της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ανέβαλε εκ νέου το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία και αναλυτικές διευκρινίσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συμβατική δαπάνη διαμορφώνεται σε 19,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 24,428 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του ΣΕΦ, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων, στεγανοποίηση της οροφής, ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού και εκσυγχρονισμό των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και διαχείρισης του κτιρίου.

Νέα ερωτήματα μετά από καταγγελία για εργασίες στο ΣΕΦ

Σύμφωνα με την Πράξη 345/2026 του Ε΄ Κλιμακίου, νέα ζητήματα προέκυψαν έπειτα από καταγγελία πολίτη, στην οποία υποστηρίζεται ότι είχαν ήδη αρχίσει οικοδομικές εργασίες και αποξηλώσεις στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ. Η καταγγελία συνοδευόταν από παραπομπές σε δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό.

Το Κλιμάκιο ζητεί να διευκρινιστεί εάν έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί εργασίες, πότε άρχισαν, ποιο είναι το ακριβές αντικείμενό τους, βάσει ποιας σύμβασης εκτελούνται και ποιος είναι ο ανάδοχος ή ο φορέας που δραστηριοποιείται στον χώρο.

Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί ενημέρωση για τις αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της διακήρυξης του διαγωνισμού και της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΣΕΦ και ΤΕΕ.

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Οι αιτήσεις ακύρωσης έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στο Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Στο μικροσκόπιο οι όροι του διαγωνισμού

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους όρους τεχνικής εμπειρίας του διαγωνισμού. Η διακήρυξη απαιτούσε από τους ενδιαφερομένους να έχουν ολοκληρώσει, κατά την τελευταία τριετία, μία σύμβαση κτιριακού έργου αξίας τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ, η οποία να περιλαμβάνει εγκατάσταση ανοικτής γεωθερμίας με θαλασσινό νερό και υδρόψυκτη αντλία θερμότητας.

Παρότι τέσσερις οικονομικοί φορείς εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, τελικά κατατέθηκε μόνο μία προσφορά.

Το Κλιμάκιο ζητεί από το ΤΕΕ να αιτιολογήσει περαιτέρω κατά πόσο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ήταν αναλογικές και δεν περιόρισαν τον ανταγωνισμό.

Ζητεί επίσης να κατονομαστούν τα ευρωπαϊκά έργα στα οποία εφαρμόστηκε αντίστοιχη τεχνολογία κατά την τελευταία τριετία και να δοθούν στοιχεία για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, το αντικείμενο, τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό των σχετικών συμβάσεων.

Παραμένει σε εκκρεμότητα το «πράσινο φως»

Μέχρι να συμπληρωθεί ο φάκελος με τα στοιχεία που ζητά το Ελεγκτικό Συνέδριο, η νομιμότητα της σύμβασης παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ως εκ τούτου, δεν έχει δοθεί οριστικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, με το Ε΄ Κλιμάκιο να αναμένει τις πρόσθετες διευκρινίσεις και τα στοιχεία από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.