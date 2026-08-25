Η χρηματοδότηση ύψους 1.450.000 ευρώ από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για τη νέα πτέρυγα του θεραπευτηρίου στην Ιτέα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό.

Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη για τη νέα πτέρυγα στο Θεραπευτήριο Ιτέας, που θα προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες αποθεραπείας και ημερήσιας νοσηλείας.

Η χρηματοδότηση ύψους 1.450.000 ευρώ από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη νέα πτέρυγα του Γραμματικοπούλειου – Μπάλειου και Τρίγκειου Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη 25 Αυγούστου η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό. Κατά τη συνάντηση, η Δόμνα Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο θα διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους για τη Β΄ φάση του έργου, ενώ συμφωνήθηκε να προχωρήσουν με ταχύτητα οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030.

Από τη συνολική χρηματοδότηση, 1,2 εκατ. ευρώ αφορούν τις κατασκευαστικές εργασίες της Β΄ φάσης, στις οποίες περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικές, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, ενώ 250.000 ευρώ αφορούν τον βασικό ιατρικό και λειτουργικό εξοπλισμό.

Η οριστική μελέτη της Β΄ φάσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και προβλέπει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή της νέας πτέρυγας στη νέα της χρήση, ως Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων.

«Έχω επισκεφθεί το Τρίγκειο και γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη δομή για τη Φωκίδα. Με 1.450.000 ευρώ από το Υπουργείο μας χρηματοδοτούμε τη Β΄ φάση της νέας πτέρυγας, τις εργασίες που απαιτούνται και τον βασικό ιατρικό εξοπλισμό. Η οριστική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και τώρα προχωρούμε άμεσα τις διαδικασίες για να γίνει το επόμενο βήμα. Στόχος μας είναι η νέα πτέρυγα να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων και να προσφέρει στη Φωκίδα τις υπηρεσίες που χρειάζεται» δήλωσε κατά τη συνάντηση η Δόμνα Μιχαηλίδου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας, Πέγκυ Αραβαντινού, και η Διευθύντρια του Θεραπευτηρίου, Άννα Σκορδάλη.